Seguici su

PoliticaRegione FVG

Relazioni internazionali, Fedriga rilancia il dialogo con la Stiria

FVG e Stiria avviano un percorso di cooperazione: Fedriga e Kunasek puntano a un memorandum su infrastrutture, turismo, cultura e protezione civile, con azioni concrete e focus su clima e rischio alluvioni
Avatar

Pubblicato

44 minuti fa

il

Il governatore Fedriga assieme al presidente Kunasek
Il governatore Fedriga assieme al presidente Kunasek

La Regione Friuli-Venezia Giulia rafforza il proprio orizzonte europeo. Il governatore Massimiliano Fedriga ha incontrato il presidente della Land austriaco della Stiria, Mario Kunasek, avviando un percorso politico-istituzionale che mira alla firma di un memorandum d’intenti per cooperare su settori strategici condivisi.

Per approfondire:

Un dialogo che nasce da legami storici

L’incontro rappresenta l’avvio di un dialogo strutturato tra due territori uniti da legami storici e culturali. L’obiettivo è consolidare i rapporti bilaterali e dare nuovo impulso a una collaborazione capace di generare sviluppo sostenibile e opportunità per cittadini e imprese.

Le aree chiave

Il futuro memorandum punterà a definire in modo organico le aree di cooperazione:

  • Infrastrutture e trasporti, per migliorare connessioni transfrontaliere e logistica;
  • Turismo, con azioni congiunte di promozione dell’area alpino-adriatica;
  • Cultura, attraverso scambi e coproduzioni tra istituzioni e operatori;
  • Protezione civile, con particolare riguardo alle nuove criticità climatiche e al rischio di alluvioni.

Azioni concrete e cooperazione operativa

La roadmap include scambio di esperienze e informazioni, sostegno reciproco nell’organizzazione di conferenze ed eventi, progetti bilaterali e contatti diretti tra istituzioni. Nel piano rientra anche lo sviluppo di eventi condivisi per aumentare l’attrattività internazionale dei territori e valorizzarne le eccellenze.

Focus clima e sicurezza dei territori

Alla luce dei cambiamenti climatici, la collaborazione in protezione civile sarà centrale. L’obiettivo è rafforzare prevenzione e risposta ai fenomeni estremi, con particolare attenzione al rischio idrogeologico e alla resilienza delle comunità lungo l’asse alpino-adriatico.

Visione comune per l’Europa alpino-adriatica

Per Fedriga, la cooperazione con la Stiria è una risorsa strategica per affrontare sfide globali con strumenti concreti, promuovendo soluzioni sostenibili e valorizzando le competenze dei due sistemi regionali. In prospettiva, il rafforzamento del ruolo dell’area alpino-adriatica in Europa passa da reti istituzionali solide e progetti misurabili.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

You must be logged in to post a comment Login

Tu cosa ne pensi?