Innovazione Made in FVG, Pragmatica.AI al Global Startup Program 2025

Pragmatica.AI è stata selezionata tra le sole 11 startup italiane ammesse al Global Startup Program 2025 di Agenzia ICE, in partnership con L Marks. Un traguardo che porta l’innovazione Made in Friuli-Venezia Giulia su un palcoscenico internazionale e premia la capacità di scalare mercati e tecnologie ad alto potenziale.

Che cos’è il Global Startup Program

Il Global Startup Program (GSP) è un percorso di accelerazione internazionale di 4 settimane presso hub e acceleratori di rilevanza mondiale. Obiettivo: far crescere le realtà più promettenti del Paese, rafforzando competenze, connessioni con investitori e accesso ai mercati esteri.

La selezione, altamente competitiva, valorizza innovazione tecnologica, scalabilità del business model e propensione all’espansione globale.

La voce dell’azienda

«Essere tra le 11 startup italiane è un riconoscimento al lavoro fatto e una responsabilità verso l’intero ecosistema», sottolinea Giuseppe D’Angelo, Head of Growth di Pragmatica.AI. «Il programma ci aiuterà a consolidare la presenza internazionale e a portare la nostra visione dell’AI per l’ospitalità a confronto con i principali player globali».

Cosa prevede il percorso

Durante le quattro settimane tra ottobre e dicembre 2025, Pragmatica.AI accederà a:

Formazione specialistica con esperti internazionali

con esperti internazionali Mentoring personalizzato da imprenditori e investitori

da imprenditori e investitori Pitch davanti a VC e corporate

davanti a e Networking esclusivo con l’ecosistema globale

esclusivo con l’ecosistema globale Supporto strategico all’espansione nei mercati esteri

Il percorso si concluderà alla Borsa Italiana durante SIOS25 Winter (StartupItalia!), con premiazioni finali: voucher da 2.000 € offerto da WeRoad e ospitalità ITA alla VivaTech 2026 di Parigi per la startup vincitrice.

Perché è importante per il Friuli-Venezia Giulia

Questa selezione conferma il FVG come territorio fertile per l’innovazione: Pragmatica.AI rappresenta una delle pochissime realtà del Friuli-Venezia Giulia nel programma, portando competenze digitali e tecnologie AI della regione in vetrine internazionali ad alto impatto, con ricadute positive su competenze, occupazione qualificata e filiere del turismo.

Pragmatica.AI: l’AI al servizio dell’hospitality

La startup, nata nel 2023, sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale per gestire dati e processi nel turismo. Cuore dell’offerta è qb-hotel, AI Smart Co-Pilot per hotel, resort e catene che integra:

Dashboard di analytics per performance e sentiment/recensioni in tempo reale

per performance e in tempo reale Chatbot conversazionali per relazione e assistenza all’ospite

per all’ospite Strumenti predittivi per domanda, ricavi e operatività

Con qb-hotel gli albergatori possono personalizzare l’esperienza, ottimizzare i processi e trasformare i dati in insight azionabili. La startup ha già partecipato a programmi come SMAU London, confermandosi tra le realtà emergenti dell’AI applicata all’hospitality.

Le prossime mosse

Gli obiettivi dichiarati per il Q4 2025 e oltre:

Consolidare la presenza su mercati internazionali

la presenza su Attivare partnership strategiche con player globali

con player globali Attrarre investimenti per accelerare la crescita

per accelerare la crescita Rafforzare il team con talenti internazionali

«Il Global Startup Program è un trampolino di lancio verso mercati che fino a ieri sembravano lontani: vogliamo portare l’innovazione italiana nel mondo e contribuire alla crescita dell’ecosistema tecnologico europeo», conclude D’Angelo.

