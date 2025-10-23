Viabilità Clauzetto, lavori verso la conclusione e strada pronta a riaprire in anticipo

La viabilità verso Clauzetto, in provincia di Pordenone, potrebbe tornare pienamente operativa già nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre, con diversi giorni di anticipo rispetto alla data prevista del 31 ottobre. È questa la prospettiva delineata dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che ha sottolineato come l’Ente di decentramento regionale (Edr) di Pordenone stia lavorando “con la massima tempestività per garantire la riapertura in piena sicurezza”.

Lavori in anticipo

L’anticipo del cantiere ha consentito alla Direzione regionale di pianificare in tempi rapidi gli interventi tecnici necessari, accelerando così le operazioni di controllo e ripristino. La conclusione dei lavori era fissata al 31 ottobre, ma il buon andamento del cantiere ha permesso di anticipare le verifiche e avvicinarsi alla riapertura.

Monitoraggio costante della frana

Elemento chiave dell’intervento è il riposizionamento dei sensori di monitoraggio della frana, strumenti indispensabili per controllare la stabilità del versante e assicurare che la strada sia percorribile in totale sicurezza. L’operazione è in programma per la mattinata di venerdì 24, condizioni meteo permettendo. Una volta completate le verifiche, sarà possibile riaprire la strada già nel pomeriggio, riducendo così al minimo i disagi per i residenti e i pendolari.

Amirante: “Sicurezza e efficienza le priorità”

“La Direzione regionale e le strutture tecniche dell’Edr di Pordenone hanno operato con la consueta efficienza – ha dichiarato l’assessore Amirante – adattando la programmazione ai tempi effettivi di conclusione dei lavori. La priorità resta la sicurezza dei cittadini, ma anche la celerità nella riapertura della strada, sempre nel rispetto delle procedure e delle necessarie verifiche tecniche”.

L’intervento rappresenta un segnale importante per la comunità di Clauzetto e per tutto il territorio pedemontano, che potrà presto contare su un collegamento sicuro e stabile, fondamentale per la vita quotidiana, i servizi e il turismo dell’area.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook