Udinese, Idrissa Gueye denunciato a Trieste: patente falsa al controllo di frontiera

Il giovane calciatore dell’Udinese Idrissa Gueye, 19 anni, è stato denunciato a Trieste dopo aver esibito una patente di guida risultata falsa durante un controllo della polizia di frontiera. L’episodio si è verificato al valico di Fernetti, nel comune di Monrupino, lungo il confine con la Slovenia.

Secondo quanto emerso, il giocatore si trovava da solo alla guida di un’Audi di grossa cilindrata quando è stato fermato dagli agenti per un controllo di routine. Alla richiesta dei documenti, Gueye avrebbe mostrato una patente rilasciata dalle autorità del Senegal, che però, a seguito delle verifiche, è risultata contraffatta.

Il reato contestato e le conseguenze

Gli agenti hanno quindi contestato al calciatore il reato di uso di atto falso, previsto dall’articolo 489 del codice penale, procedendo con la denuncia. La norma punisce chi utilizza un documento falso pur senza aver partecipato alla sua falsificazione, ma essendo consapevole della sua non autenticità.

A seguito dell’accertamento, Gueye è stato impossibilitato a proseguire alla guida, non essendo in possesso di un valido titolo. Il giovane attaccante è stato quindi costretto a farsi venire a prendere per rientrare a Udine.

Le indagini proseguiranno per chiarire ogni aspetto della vicenda, in particolare per risalire a chi abbia materialmente prodotto la patente contraffatta.

La posizione dell’Udinese

La società Udinese Calcio, per il momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. Tuttavia, il club si è già mosso affidando la gestione del caso all’avvocato Maurizio Miculan.

La linea difensiva punta a dimostrare la buona fede del calciatore, sostenendo che Gueye non fosse consapevole della falsità del documento in suo possesso. Una circostanza che, se confermata, potrebbe avere un peso rilevante nell’evoluzione giudiziaria del caso.

Chi è Idrissa Gueye

Nato in Senegal il 16 settembre 2006, Idrissa Gueye è un attaccante di proprietà del Metz, attualmente in prestito all’Udinese per la stagione 2025/2026.

Con la maglia bianconera ha collezionato finora 12 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia, senza ancora trovare la via del gol. Nonostante la giovane età, rappresenta uno dei profili su cui il club friulano sta investendo in ottica futura.

Il calciatore è sceso regolarmente in campo anche lo scorso 6 aprile nella sfida Udinese-Como, terminata 0-0, entrando al minuto 69.

I precedenti nel mondo del calcio

Quello di Gueye non è un caso isolato. In passato, altri calciatori sono finiti nei guai per problemi legati alla patente. Nel 2020, l’allora giocatore della Sampdoria Ronaldo Vieira Nan fu trovato alla guida con un documento contraffatto.

Ancora prima, nel 2018, anche Naby Keita, ai tempi al Lipsia, fu multato in Germania per una vicenda analoga. Episodi che dimostrano come anche nel calcio professionistico possano emergere situazioni delicate legate alla gestione dei documenti personali.

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