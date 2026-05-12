PromoTurismoFVG lancia il tour virtuale dei cinque siti Unesco

Il Friuli-Venezia Giulia punta sull’innovazione digitale per promuovere il proprio patrimonio culturale e paesaggistico. È stato presentato oggi a Udine il nuovo virtual tour immersivo dedicato ai cinque siti Unesco regionali, uno strumento realizzato da PromoTurismoFVG insieme all’azienda Interios 3D per raccontare il territorio attraverso immagini e video a 360 gradi.

Il progetto, illustrato dall’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, accompagnerà la promozione turistica del Friuli-Venezia Giulia nelle principali fiere internazionali, negli infopoint e negli incontri con i tour operator, offrendo ai visitatori una vera e propria anteprima esperienziale dei luoghi simbolo della regione.

Un viaggio virtuale in mongolfiera sopra i tesori Unesco

Il nuovo strumento digitale propone un’esperienza immersiva che simula un viaggio in mongolfiera sopra i cieli del Friuli-Venezia Giulia. Grazie a riprese da terra e dall’alto, immagini panoramiche e contenuti interattivi, gli utenti possono esplorare in modo innovativo i cinque siti Unesco regionali: Aquileia, Cividale del Friuli, Palmanova, Palù di Livenza e le Dolomiti Friulane.

L’obiettivo è creare una narrazione coordinata del patrimonio culturale regionale, valorizzando le peculiarità di ciascun territorio all’interno di un racconto unico e integrato.

Turisti sempre più attratti dall’entroterra

Durante la presentazione, l’assessore Bini ha evidenziato come il turismo stia cambiando rapidamente, soprattutto per quanto riguarda i visitatori stranieri. “Accanto al mare e alla montagna, cresce la richiesta di esperienze nell’entroterra legate a cultura, storia e paesaggio”, ha spiegato l’assessore.

Un trend confermato anche dai numeri. Nei comuni interessati dai siti Unesco e nelle Dolomiti Friulane, infatti, nel 2025 si è registrato un incremento del 10,6% delle presenze turistiche rispetto all’anno precedente, con oltre 370mila pernottamenti complessivi.

Secondo Bini, il marchio Unesco rappresenta un elemento strategico per rafforzare l’attrattività del territorio regionale. “Il brand Unesco ha un valore fortissimo e dobbiamo sfruttarlo per far conoscere le eccellenze del Friuli-Venezia Giulia”, ha aggiunto.

Turismo in crescita, superati gli 11 milioni di presenze

Il progetto del virtual tour si inserisce nella più ampia strategia regionale di promozione turistica portata avanti negli ultimi anni.

Bini ha ricordato come il Friuli-Venezia Giulia abbia recentemente superato gli 11 milioni di presenze turistiche, mentre l’aeroporto regionale ha registrato una crescita significativa, passando da 700mila a 1,7 milioni di passeggeri, con l’obiettivo di raggiungere quota 2 milioni nel prossimo futuro.

Numeri che testimoniano la crescita del settore turistico regionale e la volontà di investire su strumenti innovativi capaci di aumentare la visibilità internazionale della destinazione.

Un progetto iniziato nel 2025

Il virtual tour è stato sviluppato attraverso un percorso durato diversi mesi. Le attività sono iniziate nella primavera del 2025 con la programmazione nei Comuni coinvolti, per poi proseguire tra estate e autunno con sopralluoghi e riprese immersive. La conclusione del progetto è arrivata nei primi mesi del 2026.

Tra gli obiettivi principali ci sono l’aumento della permanenza media dei turisti, incentivare la mobilità tra i diversi siti Unesco e costruire una promozione coordinata del patrimonio regionale.

Accanto al video immersivo è stata realizzata anche una brochure dedicata, pensata per accompagnare i visitatori alla scoperta dei siti e offrire una visione integrata dell’offerta culturale del Friuli-Venezia Giulia.

Presentazione al Salone del Libro di Torino

Il nuovo video immersivo sarà presentato ufficialmente al Salone del Libro di Torino e successivamente reso disponibile online sul sito di PromoTurismoFVG, dove potrà essere consultato anche dal pubblico internazionale.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella digitalizzazione della promozione turistica regionale, puntando su tecnologie immersive per valorizzare uno dei patrimoni culturali più importanti del Nordest.

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