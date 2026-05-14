Intervento eccezionale a Udine, asportato un raro tumore di 4 chili

Un raro tumore di circa quattro chilogrammi è stato asportato con successo dalla cavità toracica di un paziente all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in un intervento altamente complesso che conferma ancora una volta il livello di eccellenza della sanità del Friuli-Venezia Giulia.

L’operazione è stata eseguita dall’équipe di Chirurgia toracica guidata dal direttore Andrea Zuin, grazie a una stretta collaborazione tra l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) e il Centro di riferimento oncologico (Cro) di Aviano. Un lavoro multidisciplinare fondamentale soprattutto nella gestione di tumori rari e particolarmente complessi come i sarcomi.

Un tumore raro nella cavità toracica

L’asportazione di una massa tumorale di tali dimensioni rappresenta un intervento delicato e di altissima specializzazione. La presenza del tumore all’interno della cavità toracica comportava infatti rischi significativi legati alla compressione degli organi vitali e alla complessità dell’accesso chirurgico.

Determinante è stata la sinergia tra le diverse strutture sanitarie regionali, che ha consentito di costruire un percorso clinico integrato, mettendo a disposizione competenze specialistiche, tecnologie avanzate e una pianificazione terapeutica personalizzata.

Riccardi: “Risultato di altissimo livello”

A sottolineare il valore dell’intervento è stato l’assessore regionale alla Salute del Friuli-Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che ha espresso il proprio plauso ai professionisti coinvolti.

“Decisiva la collaborazione tra le nostre organizzazioni, un lavoro che spinge verso modelli orizzontali per valorizzare al massimo gli investimenti e le nostre competenze”, ha dichiarato Riccardi, ringraziando Asufc, Cro di Aviano, medici, infermieri e tutto lo staff coinvolto nell’operazione.

Secondo l’assessore, il successo dell’intervento dimostra come il sistema sanitario regionale sia in grado di affrontare anche i casi più difficili grazie all’integrazione tra strutture di eccellenza e all’elevata preparazione dei professionisti.

Tecnologie avanzate e innovazione oncologica

Un ruolo importante è stato svolto anche dalle tecnologie di ultima generazione impiegate nel percorso terapeutico. Riccardi ha evidenziato in particolare l’utilizzo del nuovo acceleratore lineare ad alta precisione attivo al Cro di Aviano, strumento che consente trattamenti oncologici sempre più mirati ed efficaci.

“Il Friuli-Venezia Giulia continua a investire in innovazione e qualità, garantendo trattamenti sempre più efficaci e sicuri”, ha spiegato l’assessore.

L’utilizzo di apparecchiature avanzate, unite alla collaborazione multidisciplinare tra chirurghi, oncologi, radioterapisti e personale sanitario, rappresenta oggi uno degli elementi chiave nella cura dei tumori rari.

Sanità Fvg sempre più punto di riferimento

Il caso dell’intervento eseguito a Udine rafforza ulteriormente il ruolo del Friuli-Venezia Giulia come punto di riferimento nel panorama sanitario nazionale, soprattutto per la gestione delle patologie oncologiche complesse.

“Questo intervento è un’ulteriore conferma dell’eccellenza della sanità del Friuli-Venezia Giulia, capace di affrontare con successo anche le sfide più complesse grazie a professionalità, integrazione e visione strategica”, ha concluso Riccardi.

L’operazione rappresenta non solo un importante traguardo clinico, ma anche il simbolo di un sistema sanitario che punta su rete, innovazione e alta specializzazione per garantire cure sempre più efficaci ai pazienti.

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