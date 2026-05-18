Pnrr in Friuli-Venezia Giulia, completato l’80% dei progetti regionali

Si avvicina la scadenza nazionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con risultati che la Regione Friuli-Venezia Giulia definisce “estremamente positivi”. Secondo il monitoraggio aggiornato al 20 aprile 2026, infatti, l’80% dei progetti Pnrr e Pnc in carico alla Regione risulta già concluso, un traguardo che certifica l’avanzamento di una delle più importanti operazioni di investimento pubblico degli ultimi anni.

Il dato è stato illustrato dall’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli durante la presentazione in Giunta della delibera sullo stato di attuazione del Pnrr e del Piano nazionale complementare (Pnc) in Friuli-Venezia Giulia.

Un piano da oltre 2,8 miliardi di euro

Complessivamente, il programma sul territorio regionale vale oltre 2,8 miliardi di euro e coinvolge più di 13.700 progetti, distribuiti tra soggetti pubblici e privati. Tra questi figurano opere infrastrutturali, interventi pubblici complessi e investimenti strategici gestiti direttamente anche dall’Amministrazione regionale attraverso dieci Direzioni centrali.

Secondo Zilli, il risultato raggiunto assume ancora più valore proprio per la complessità delle opere finanziate.

“Si tratta in larga parte di opere pubbliche e interventi infrastrutturali complessi che richiedono procedure articolate, tempi di realizzazione lunghi e un costante lavoro di coordinamento amministrativo”, ha spiegato l’assessore.

Il ruolo della Cabina di regia regionale

Uno degli elementi centrali evidenziati dalla Regione riguarda il lavoro svolto dalla Cabina di regia regionale per il Pnrr, organismo coordinato dalla stessa Zilli e creato per monitorare l’avanzamento dei progetti e affrontare eventuali criticità operative.

Secondo l’assessore, il modello adottato in Friuli-Venezia Giulia ha consentito di mantenere un collegamento costante tra assessorati, direzioni regionali, Comuni, imprese e terzo settore, favorendo una gestione condivisa degli interventi.

“La Cabina di regia regionale si è dimostrata uno strumento efficace di raccordo tra assessorati, direzioni e strutture tecniche, oltre che con i Comuni e gli attori privati”, ha sottolineato Zilli.

L’obiettivo, ora, è trasformare questa esperienza in una buona pratica amministrativa anche oltre il Pnrr, per sostenere future politiche di investimento e sviluppo territoriale.

La fase decisiva: rendicontazione e chiusura amministrativa

Se gran parte dei cantieri e degli interventi risulta ormai completata, la Regione richiama però l’attenzione sull’ultima fase del percorso: quella amministrativa e contabile.

Nei prossimi mesi sarà infatti fondamentale completare correttamente la rendicontazione, aggiornare le piattaforme di monitoraggio nazionali e chiudere tutte le procedure finanziarie previste dal Piano.

“Ora sarà determinante garantire il corretto aggiornamento delle piattaforme di monitoraggio e la piena conclusione delle procedure amministrative e finanziarie”, ha evidenziato l’assessore regionale.

Monitoraggio costante fino alla conclusione del Piano

La delibera approvata dalla Giunta introduce inoltre una relazione periodica sullo stato di attuazione del Pnrr e del Pnc in Friuli-Venezia Giulia, con l’obiettivo di mantenere un controllo costante sull’avanzamento dei progetti fino alla conclusione definitiva del Piano nazionale.

Una scelta che punta a garantire trasparenza, verifica degli obiettivi raggiunti e continuità amministrativa in una fase considerata decisiva per il completamento degli investimenti.

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