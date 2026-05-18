Pordenone trasforma il “Bronx”: nuova Agenzia delle Entrate e futuro polo universitario al Valle Center

Il progetto di rigenerazione urbana del Centro direzionale Galvani, oggi conosciuto come Valle Center, compie un nuovo passo avanti. A Pordenone è stata inaugurata la nuova sede della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, destinata a diventare uno dei simboli della trasformazione dell’area un tempo soprannominata “Bronx”.

All’inaugurazione è intervenuta l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, che ha ribadito il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia al progetto di rilancio dell’intero comparto urbano. Presenti anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il prefetto di Pordenone Michele Lastella e il sindaco Alessandro Basso.

La Regione punta sulla rigenerazione urbana

Nel suo intervento Amirante ha sottolineato come la riqualificazione dell’area sia il risultato di una collaborazione tra Regione, Governo, Comune e Consorzio universitario, nata con l’obiettivo di restituire nuova centralità a una zona strategica della città.

“Abbiamo creduto e sostenuto fin dall’inizio il rilancio e la riqualificazione del Centro direzionale Galvani” ha dichiarato l’assessore, spiegando che il trasferimento dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un ulteriore tassello di un percorso più ampio di trasformazione urbana.

L’obiettivo, ha evidenziato Amirante, è creare un’area moderna e vissuta durante tutto l’arco della giornata, capace di ospitare non soltanto uffici pubblici, ma anche servizi, attività e funzioni dedicate ai giovani e alla formazione.

Il ruolo strategico dell’Università

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda proprio l’arrivo di nuovi spazi destinati al Consorzio universitario di Pordenone. Secondo l’assessore regionale, la presenza dell’Università sarà determinante per dare continuità al rilancio del Valle Center.

“La presenza dell’Università sarà fondamentale per dare continuità e prospettiva al percorso di rilancio dell’intera area”, ha spiegato Amirante, sottolineando come l’obiettivo sia trasformare il complesso in un polo attrattivo per studenti, professionisti e cittadini.

L’idea è quella di creare un quartiere dinamico, frequentato non solo negli orari d’ufficio ma durante tutta la settimana, contribuendo così anche a migliorare sicurezza, vivibilità e qualità urbana.

Recupero degli immobili e stop al consumo di suolo

Nel corso dell’inaugurazione, l’assessore ha inoltre ribadito la strategia regionale orientata al recupero e alla rifunzionalizzazione degli edifici esistenti, evitando nuovo consumo di suolo e valorizzando il patrimonio già presente nelle città.

A breve partiranno infatti i lavori di adeguamento sismico degli immobili, cui seguiranno gli interventi di adeguamento funzionale necessari per ospitare le future attività universitarie.

Il progetto del Valle Center rappresenta quindi uno dei principali esempi di rigenerazione urbana attualmente in corso in Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di trasformare una storica area problematica in un nuovo centro di servizi, formazione e vita cittadina.

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