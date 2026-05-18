Trieste, la Regione compra l’ex jutificio: lì sorgerà la nuova sede del 118

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha acquisito ufficialmente l’ex jutificio tra via Italo Svevo e via dei Lavoratori a Trieste, destinato a diventare la nuova sede del 118. Un’operazione da 500mila euro interamente finanziata con risorse regionali, che segna un passaggio strategico sia per la riqualificazione urbana sia per il potenziamento del sistema di emergenza sanitaria del territorio.

La firma del contratto di acquisto tra la Direzione Patrimonio della Regione e l’Agenzia del Demanio è avvenuta oggi. L’area individuata ospiterà infatti la futura centrale operativa del servizio di emergenza, in una struttura completamente nuova e progettata secondo i più moderni standard.

Callari: “Valorizziamo un’area strategica della città”

A sottolineare il valore dell’operazione è stato l’assessore regionale al Demanio Sebastiano Callari, che ha evidenziato il duplice obiettivo dell’intervento: recuperare un’area degradata e migliorare i servizi pubblici destinati ai cittadini.

Secondo Callari, l’acquisizione rappresenta “un passo concreto verso la valorizzazione di un’area strategica della città” e conferma la volontà della Regione di investire nel patrimonio pubblico attraverso opere capaci di generare benefici diretti per la collettività.

L’assessore ha inoltre evidenziato la collaborazione istituzionale con l’Agenzia del Demanio, definendola fondamentale per il buon esito dell’operazione.

L’ex jutificio sarà demolito e ricostruito

L’immobile oggi presente nell’area è un ex jutificio in condizioni di degrado, con una superficie complessiva superiore ai 3.600 metri quadrati. La struttura verrà demolita per lasciare spazio a un nuovo edificio dedicato interamente alle attività del 118.

L’intervento sarà seguito dalla Direzione Salute della Regione, che coordinerà la progettazione e la riconversione dell’area affinché la futura sede possa garantire efficienza operativa, funzionalità logistica e adeguati spazi per il personale sanitario e tecnico.

Riccardi: “Una struttura moderna per risposte più rapide”

L’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha definito il progetto un investimento strategico per la sicurezza sanitaria del territorio.

“La nuova sede del 118 sarà moderna, funzionale e adeguata agli standard richiesti da un sistema di emergenza sempre più complesso”, ha spiegato Riccardi, sottolineando come rapidità e organizzazione siano elementi determinanti nella gestione delle emergenze.

La futura centrale operativa sarà progettata per migliorare la capacità di risposta e garantire condizioni di lavoro più efficienti agli operatori del settore. L’obiettivo della Regione è quello di rafforzare ulteriormente il sistema sanitario d’emergenza di Trieste, puntando su infrastrutture innovative e servizi sempre più performanti.

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