Lavoro in Carnia, Recruiting day a Tolmezzo con 71 posti di lavoro in 16 aziende

Un’intera rete territoriale unita per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. È questo l’obiettivo del nuovo Recruiting day di Tolmezzo, promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia insieme al Comune di Tolmezzo, a Carnia Industrial Park e a Umana Spa, che punta alla selezione di personale per 71 posti di lavoro messi a disposizione da 16 aziende del territorio carnico.

L’evento si terrà mercoledì 17 giugno 2026 al Teatro comunale “Luigi Candoni” di Tolmezzo e rappresenta una delle principali iniziative regionali dedicate all’occupazione e allo sviluppo economico della montagna friulana.

Un modello territoriale che unisce scuola, innovazione e imprese

Nel corso dell’incontro, Rosolen ha posto l’accento anche sul percorso di sviluppo costruito negli anni nell’area della Carnia e di Tolmezzo, dove si è consolidato un sistema territoriale capace di mettere in rete scuola, formazione tecnico-professionale, Its, innovazione e imprese.

Un modello che, secondo la Regione, ha consentito alla Carnia di diventare un territorio competitivo anche in un contesto montano complesso.

“Non è un caso – ha spiegato Rosolen – se l’Its continua ad avere sede ad Amaro o se qui si sviluppano percorsi di innovazione e ricerca che contribuiscono a rafforzare una filiera tecnologica e professionale di alto livello”.

Le aziende che partecipano al Recruiting day

Sono sedici le realtà produttive coinvolte nell’iniziativa, appartenenti sia al comparto industriale sia a quello dei servizi:

Advan srl di Amaro

Albapont Edile di Cervignano del Friuli

Arriva Udine Spa

Autotrasporti D’Agaro & C di Amaro

CarniaFlex di Paluzza

Fantoni Group-Lacon Spa di Villa Santina

Gortani di Amaro

Ieciam 1998 New Generation di Del Negro Oreste di Villa Santina

Marelli Automotive Lighting Italy di Tolmezzo

Metal-Tech di Spilimbergo

Modine Manufacturing Company di Pocenia

Molaro Aldo Serramenti di Tarcento

Primacassa Credito Cooperativo Fvg di Martignacco

Prodigys Technology di Legnano

Prosciuttificio Wolf Sauris di Sauris

Rdm Ovaro Spa di Ovaro

Figure ricercate: profili tecnici, operativi e impiegatizi

Le opportunità di lavoro riguardano numerosi ambiti professionali. Le aziende cercano infatti figure operative, tecniche e impiegatizie, con profili diversificati che spaziano dalla produzione industriale alla logistica, fino ai servizi amministrativi e tecnici.

L’obiettivo dell’iniziativa è facilitare il contatto diretto tra imprese e candidati, accelerando i processi di selezione e favorendo l’inserimento lavorativo sul territorio.

Come candidarsi al Recruiting day

Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum vitae entro lunedì 8 giugno 2026 attraverso il la pagina dedicata sul sito della Regione.

Dopo una fase di preselezione, i candidati ritenuti più in linea con le posizioni aperte riceveranno tra il 10 e il 16 giugno una mail con l’orario del colloquio.

Rosolen: “Il servizio pubblico del lavoro è una responsabilità sociale”

A presentare l’iniziativa è stata l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, che ha evidenziato il ruolo strategico del sistema pubblico del lavoro nel sostenere imprese e comunità locali.

“Il servizio pubblico del lavoro rappresenta uno strumento fondamentale per rispondere in modo concreto alle esigenze delle imprese e dei territori”, ha dichiarato Rosolen, sottolineando come la Regione abbia scelto di investire nel rafforzamento dei Centri per l’impiego e nella collaborazione con le agenzie private del lavoro.

Secondo l’assessore, il Recruiting day dimostra concretamente l’efficacia delle politiche regionali messe in campo negli ultimi anni per sostenere la crescita occupazionale del territorio.

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