Udine, le previsioni per il 6 Giugno

UDINE – A Udine la giornata di domani, sabato 6 giugno, sarà caratterizzata da condizioni di tempo variabile ma nel complesso stabile. Le nubi sparse si alterneranno a fasi più luminose per gran parte della giornata, con una tendenza a rasserenamenti più ampi in serata. Nella notte saranno possibili debolissime precipitazioni, con accumuli stimati intorno a 0,5 millimetri, ma nel corso del giorno non sono attesi fenomeni rilevanti.

Le temperature resteranno gradevoli, con una minima di 16°C e una massima di 23°C. Lo zero termico si porterà intorno ai 3268 metri, mentre i venti soffieranno moderati: al mattino da Est, nel pomeriggio da Sud-Sudovest. Non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: nubi sparse e clima fresco

La mattinata si aprirà con un cielo irregolarmente nuvoloso, ma senza piogge significative. Le nubi sparse potranno alternarsi a brevi schiarite, in un contesto ancora influenzato da infiltrazioni umide sulla regione. Le temperature si manterranno fresche nelle prime ore, intorno ai 16°C, con ventilazione moderata orientale.

Pomeriggio: schiarite più evidenti e massima a 23°C

Nel pomeriggio il tempo tenderà a diventare più luminoso, con schiarite più ampie e assenza di precipitazioni. La temperatura raggiungerà la massima di giornata, pari a 23°C, rendendo il clima mite e abbastanza gradevole. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali, provenendo da Sud-Sudovest, sempre con intensità moderata.

Sera: rasserenamenti e tempo stabile

In serata il quadro meteo migliorerà ulteriormente, con una tendenza ad ampi rasserenamenti. Le nubi residue lasceranno spazio a un cielo più aperto e a condizioni stabili. Le temperature caleranno gradualmente, mantenendosi comunque su valori miti per il periodo.

Tendenza per i prossimi giorni a Udine

Domenica 7 giugno il tempo sarà più stabile e soleggiato, con ampi spazi di sereno soprattutto nelle ore centrali e temperature in aumento fino a circa 26°C.

Lunedì 8 giugno proseguirà la fase stabile, con cielo in prevalenza poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso e clima più caldo: le massime potranno raggiungere i 29°C.

Martedì 9 giugno ancora condizioni generalmente asciutte, con nubi sparse e schiarite. Le temperature resteranno elevate, con valori massimi intorno ai 28°C.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook