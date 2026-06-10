A28, chiuso per il weekend lo svincolo di Pordenone Centro Commerciale: tutte le deviazioni

Nel prossimo fine settimana sono previste limitazioni alla circolazione sull’autostrada A28 Conegliano-Portogruaro per consentire un importante intervento di manutenzione programmata. Autostrade Alto Adriatico ha infatti annunciato l’avvio dei lavori di ripavimentazione all’altezza dello svincolo di Pordenone Centro Commerciale Interporto, con modifiche alla viabilità che interesseranno gli automobilisti in transito tra venerdì sera e lunedì mattina.

Intervento tra Pordenone e Cimpello

I lavori riguarderanno il tratto compreso tra le progressive chilometriche 20+500 e 19+320, tra gli svincoli di Pordenone e Cimpello. L’intervento interesserà le corsie di sorpasso e parte delle corsie di marcia, con il traffico che verrà temporaneamente deviato lungo il margine destro della carreggiata.

L’obiettivo dell’operazione è il ripristino dell’asfalto e la successiva ripavimentazione del cavalcavia situato in prossimità del chilometro 20+500, nei pressi dello svincolo di Pordenone Centro Commerciale Interporto.

Chiusura delle rampe verso Portogruaro

Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza sarà necessaria la chiusura delle rampe di entrata e uscita dello svincolo di Pordenone Centro Commerciale in direzione Portogruaro.

La società concessionaria ha scelto di programmare l’intervento in una fascia temporale caratterizzata da un minor traffico pesante, riducendo così l’impatto sulla circolazione.

Le limitazioni saranno in vigore dalle ore 23 di venerdì 12 giugno fino alle ore 5 di lunedì 15 giugno.

Le deviazioni per chi viaggia verso Portogruaro

Gli automobilisti che entreranno in autostrada dallo svincolo di Pordenone Centro Commerciale con destinazione Portogruaro dovranno seguire un percorso alternativo.

In particolare, sarà necessario proseguire in direzione Conegliano fino all’uscita di Pordenone Sud, utilizzare la rotatoria per invertire il senso di marcia e successivamente rientrare sull’A28 in direzione Portogruaro.

Percorsi alternativi per chi proviene da Conegliano

Modifiche anche per chi percorre l’A28 provenendo da Conegliano e deve raggiungere lo svincolo di Pordenone Centro Commerciale.

Gli utenti potranno uscire anticipatamente a Pordenone Sud e proseguire utilizzando la viabilità ordinaria. In alternativa sarà possibile raggiungere il successivo svincolo di Cimpello, uscire e rientrare in autostrada in direzione opposta verso Conegliano per raggiungere la destinazione desiderata.

Lavori concentrati nel fine settimana

La scelta di concentrare le attività tra venerdì notte e lunedì mattina è stata adottata per limitare i disagi agli utenti e sfruttare il periodo in cui si registra una diminuzione dei transiti dei mezzi pesanti.

Autostrade Alto Adriatico raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea, programmare con anticipo gli spostamenti e tenere conto dei possibili rallentamenti nelle aree interessate dai lavori.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook