Pordenone, sconti ILIA fino al 40%: incentivi per riaprire negozi e ridurre gli affitti

PORDENONE – Una leva fiscale per sostenere il commercio locale, incentivare nuove aperture e riportare sul mercato i locali sfitti. È questa la strategia illustrata in Consiglio comunale dall’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto, che ha presentato le misure previste dal regolamento ILIA e le prospettive di ampliamento degli incentivi anche oltre il ring cittadino.

Sostegno a proprietari e commercianti

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di ridurre la pressione fiscale per chi contribuisce alla vitalità economica della città. Le agevolazioni sono rivolte sia ai proprietari di immobili commerciali sia ai commercianti che svolgono la propria attività in locali di proprietà.

«Vogliamo sostenere il proprietario che viene incontro a un inquilino affidabile e difficilmente sostituibile, incoraggiare chi rimette sul mercato un locale sfitto e accompagnare chi investe in nuovi spazi commerciali», ha spiegato Badanai Scalzotto.

La strategia punta inoltre a favorire la riqualificazione di alcune aree urbane e a sostenere attività considerate innovative e sostenibili, come il commercio a chilometro zero e i negozi dedicati a prodotti eco-friendly.

L’aumento dell’aliquota ordinaria

Nel quadro delle modifiche introdotte, l’aliquota ordinaria è passata dall’8,85 al 9,40 per mille, con un incremento pari al 6 per cento. Secondo quanto illustrato dall’assessore, l’aumento si traduce in circa 5 euro al mese ogni 1.000 euro di imposta annua.

Un dato che l’amministrazione invita a leggere nel contesto delle profonde trasformazioni che hanno interessato il commercio negli ultimi quindici anni. Tra i fattori citati figurano la crescita dell’e-commerce, il fenomeno del fast fashion e il progressivo frazionamento degli spazi commerciali, che ha portato alla diffusione di negozi di dimensioni ridotte spesso meno funzionali alle esigenze delle attività moderne.

Nonostante questi cambiamenti, l’aumento dei locali sfitti in città è stato contenuto attorno al 2,5 per cento.

Sconti fino al 40% sull’ILIA

Accanto all’adeguamento dell’aliquota ordinaria, il regolamento introduce una serie di agevolazioni significative.

Per gli immobili strumentali utilizzati direttamente dai commercianti proprietari, l’aliquota scende dal 9,40 all’8,60 per mille. Attualmente sono 46 le attività coinvolte da questa misura.

Ancora più rilevante l’incentivo destinato ai proprietari che decidono di ridurre il canone di locazione di almeno il 10 per cento. In questo caso l’aliquota può diminuire fino al 5,60 per mille, garantendo un abbattimento fiscale che arriva al 40 per cento.

Le agevolazioni si applicano anche ai proprietari di locali sfitti che scelgono di riaffittarli a un canone inferiore rispetto all’ultimo contratto e a chi acquista un immobile commerciale con l’obiettivo di metterlo a reddito.

Obiettivo: aumentare le adesioni

Per il Comune, i risultati ottenuti dimostrano che gli strumenti messi in campo producono effetti concreti. La sfida ora è ampliare il numero di soggetti che usufruiscono delle agevolazioni.

«Questi numeri confermano che le misure funzionano e portano benefici concreti a chi vi ricorre. L’obiettivo ora è ampliare in maniera significativa il numero delle domande», ha concluso l’assessore.

L’amministrazione sta già collaborando con associazioni di categoria, agenzie immobiliari, commercialisti e professionisti del settore per diffondere in modo capillare le informazioni relative agli incentivi e favorire una maggiore adesione alle misure previste.

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