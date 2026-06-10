Scuola Fvg, Patrizia Pavatti torna alla guida dell’Ufficio scolastico regionale

La scuola del Friuli-Venezia Giulia ha una nuova guida. Patrizia Pavatti è stata nominata direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale (Usr) e si è insediata nella sede di via Santi Martiri a Trieste. La nomina pone fine al periodo di vacanza al vertice dell’istituzione scolastica regionale, iniziato dopo il pensionamento di Daniela Beltrame, che aveva lasciato l’incarico alla fine di aprile.

Un passaggio importante per il sistema scolastico regionale

L’arrivo della nuova direttrice avviene in una fase particolarmente delicata per il mondo della scuola. Le prossime settimane saranno infatti decisive per l’organizzazione del nuovo anno scolastico, con numerose attività da coordinare: dalla definizione degli organici alle assegnazioni del personale, passando per le procedure amministrative e la gestione delle principali scadenze estive.

La presenza di una guida stabile all’interno dell’Usr rappresenta quindi un elemento fondamentale per garantire continuità amministrativa e operativa in vista della ripartenza delle attività scolastiche a settembre.

La nomina dopo le preoccupazioni dei sindacati

Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali del comparto scuola avevano manifestato preoccupazione per il vuoto di governance all’interno dell’Ufficio scolastico regionale. Il timore era che l’assenza di una figura di riferimento potesse protrarsi proprio durante il periodo più intenso della programmazione.

La situazione si è invece risolta in tempi relativamente brevi. Dopo poco più di un mese senza una direzione stabile, l’Usr può ora contare su una nuova guida. Con la nomina di Pavatti si chiude così una fase di transizione e si apre una nuova stagione nei rapporti tra l’Ufficio scolastico regionale e la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Un lungo percorso nella scuola friulana

Patrizia Pavatti è una figura ben conosciuta nel panorama scolastico regionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali in diversi istituti del territorio.

È stata dirigente scolastica negli istituti comprensivi di Cividale del Friuli, Codroipo e Premariacco, per poi assumere la guida dell’istituto professionale Stringher di Udine e successivamente del Convitto nazionale Paolo Diacono di Cividale.

Il suo legame con l’Ufficio scolastico regionale risale al 2002, anno in cui ha iniziato a operare all’interno della struttura, assumendo progressivamente incarichi di crescente responsabilità.

Il ritorno alla guida dell’Usr

Per Pavatti si tratta in realtà di un ritorno. Aveva infatti già ricoperto il ruolo di vertice dell’Ufficio scolastico regionale tra il dicembre 2018 e il novembre 2019. Quell’esperienza si concluse dopo meno di un anno in seguito al ritorno dell’Usr Friuli-Venezia Giulia allo status di struttura di prima fascia, con requisiti differenti per la direzione.

Ora la dirigente torna alla guida dell’ufficio come direttore generale di prima fascia, raccogliendo l’eredità lasciata da Daniela Beltrame, che ha guidato l’Usr dal 2009 al 2013 e successivamente dal 2019 fino al pensionamento.

L’esperienza in Regione e all’Ardis

Negli ultimi anni Pavatti ha maturato una significativa esperienza anche nell’ambito dell’amministrazione regionale. Dal 2020 al 2023 è stata direttrice del Servizio interventi per il diritto allo studio dell’Ardis, l’Agenzia regionale per il diritto allo studio.

Successivamente ha assunto la guida del Servizio istruzione della Regione Friuli-Venezia Giulia, lavorando a stretto contatto con l’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen. Un percorso che le ha consentito di approfondire ulteriormente le dinamiche del sistema scolastico e formativo regionale, competenze che ora metterà al servizio dell’Ufficio scolastico regionale in una fase cruciale per il futuro della scuola del Friuli-Venezia Giulia.

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