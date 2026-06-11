Bicibus Udine-Lignano, servizio ampliato per l’estate 2026

Il Bicibus Udine-Latisana-Lignano si prepara a diventare uno degli strumenti chiave della mobilità sostenibile dell’estate 2026 in Friuli-Venezia Giulia. Con l’avvio della stagione turistica, la Regione ha infatti deciso di ampliare il periodo di operatività del servizio, anticipandone la partenza e prolungandone l’utilizzo anche oltre i mesi tradizionalmente centrali di luglio e agosto.

L’obiettivo è chiaro: offrire a residenti, turisti e appassionati delle due ruote un collegamento più comodo tra l’entroterra friulano e una delle principali località balneari regionali, favorendo allo stesso tempo l’integrazione tra trasporto pubblico, bicicletta e ciclovie regionali.

A evidenziarlo è l’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporto, Cristina Amirante, che sottolinea come la misura rappresenti un ulteriore passo nella costruzione di un sistema di mobilità capace di valorizzare il territorio e ridurre il ricorso all’auto privata.

Servizio attivo anche in media stagione

La novità principale riguarda il calendario. Il Bicibus, che tradizionalmente era attivo nei soli mesi di luglio e agosto, sarà esteso anche ai periodi di media stagione. In particolare, il collegamento sarà operativo il sabato e nei giorni festivi dal 13 al 30 giugno, poi ogni giorno per tutto luglio e agosto, e nuovamente il sabato e nei giorni festivi dal 1° al 13 settembre.

Si tratta di un ampliamento significativo, pensato per intercettare non solo il picco estivo, ma anche quelle settimane in cui il cicloturismo e le escursioni giornaliere registrano una domanda crescente. La possibilità di caricare la bicicletta sul mezzo pubblico consente infatti di pianificare spostamenti più flessibili, raggiungendo il mare o le ciclovie senza dover utilizzare necessariamente l’automobile.

Da Udine a Lignano con fermate a Muzzana e Latisana

Il collegamento unirà Udine e Lignano Sabbiadoro, con fermate intermedie anche a Muzzana del Turgnano e Latisana. Un aspetto non secondario, perché permette di allargare la platea degli utenti e di servire territori strategici lungo la direttrice verso la costa.

Il servizio è pensato per chi vuole spostarsi in modo sostenibile, ma anche per chi intende combinare il trasporto pubblico con itinerari ciclabili, escursioni turistiche e percorsi naturalistici. La tratta verso Lignano, in particolare, si inserisce in un contesto ad alta attrattività, dove la domanda di mobilità dolce è sempre più legata alla qualità dell’esperienza turistica.

Bicicletta compresa nel biglietto ordinario

Un elemento rilevante riguarda le modalità di utilizzo: il trasporto della bicicletta è compreso nel costo ordinario del biglietto e non richiede alcuna prenotazione preventiva. I titoli di viaggio possono essere acquistati nei punti vendita autorizzati oppure tramite le applicazioni Tpl Fvg e Glimble Fvg.

Questa formula rende il servizio particolarmente accessibile, eliminando passaggi aggiuntivi per chi decide di utilizzare il Bicibus anche all’ultimo momento. Una scelta che punta a rendere più semplice l’integrazione tra autobus e bicicletta, soprattutto per i visitatori e per chi organizza spostamenti giornalieri verso la costa.

Amirante: “Nuove opportunità per residenti e visitatori”

Secondo l’assessore Amirante, il potenziamento del Bicibus risponde a una tendenza ormai consolidata: il cicloturismo è uno dei segmenti turistici in maggiore crescita e il Friuli-Venezia Giulia si sta posizionando tra le regioni più attive nel collegare mobilità pubblica e bicicletta.

“Con il potenziamento del Bicibus offriamo nuove opportunità di spostamento sostenibile ai residenti, ai visitatori e agli appassionati delle due ruote, favorendo un accesso sempre più semplice alle nostre località turistiche e alle ciclovie regionali”, afferma Amirante.

La strategia regionale punta quindi a costruire una rete in cui il trasporto pubblico non sia solo un servizio di collegamento, ma anche uno strumento di promozione del territorio. Una mobilità più integrata può infatti contribuire a distribuire meglio i flussi turistici, valorizzare le località intermedie e incentivare forme di viaggio più rispettose dell’ambiente.

Una rete regionale per la mobilità ciclabile

Il Bicibus Udine-Latisana-Lignano non nasce come iniziativa isolata. Si inserisce in una rete regionale già attiva, che comprende altri collegamenti dedicati alla mobilità ciclabile, come Udine-Palmanova-Aquileia-Grado e Grado-Gorizia-Cormons.

Questi servizi confermano la volontà della Regione di collegare in modo sempre più efficace città, località turistiche, aree di interesse culturale e percorsi ciclabili. Il Friuli-Venezia Giulia, grazie alla varietà del suo territorio, può infatti intercettare diverse forme di turismo lento: dal cicloturismo balneare alle escursioni tra borghi, aree naturali, siti storici e città d’arte.

Da Lignano a Bibione con X-River

Una volta raggiunta Lignano Sabbiadoro, il viaggio può proseguire anche verso Bibione grazie al servizio ciclopedonale X-River, il collegamento via acqua che attraversa il fiume Tagliamento e consente il trasporto delle biciclette.

Per la stagione 2026, X-River sarà operativo fino al 1° novembre, rafforzando ulteriormente il sistema di mobilità dolce dell’Alto Adriatico. Il servizio permette di mettere in connessione le reti ciclabili del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, offrendo nuove possibilità di spostamento lungo una delle aree turistiche più frequentate dell’estate.

L’integrazione tra Bicibus e X-River rappresenta quindi un tassello importante per chi vuole muoversi senza auto tra costa, ciclovie e località balneari, con un’esperienza di viaggio più sostenibile e più vicina alle esigenze del turismo contemporaneo.

Meno auto e più turismo sostenibile

Il potenziamento del Bicibus va letto anche in chiave ambientale. La Regione punta a ridurre l’utilizzo dell’automobile privata, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso verso le località turistiche, offrendo alternative concrete e facilmente utilizzabili.

L’ampliamento del servizio sulla direttrice Udine-Latisana-Lignano risponde a questa esigenza: favorire spostamenti più sostenibili, alleggerire la pressione del traffico e rendere più accessibili le destinazioni turistiche attraverso un sistema integrato.

“La crescente domanda di servizi dedicati ai cicloturisti ci conferma che la direzione intrapresa è quella giusta”, conclude Amirante, annunciando che la Regione sta già valutando ulteriori sviluppi e nuove iniziative per ampliare progressivamente l’offerta.

Friuli-Venezia Giulia sempre più attrattivo per chi viaggia in bici

L’ampliamento del Bicibus conferma l’impegno del Friuli-Venezia Giulia nel costruire una rete di mobilità capace di mettere in relazione trasporto pubblico, ciclovie regionali, località turistiche e servizi innovativi.

Per Lignano e per l’intera direttrice che parte da Udine, il potenziamento rappresenta una possibilità in più per promuovere un turismo sostenibile, accessibile e distribuito sul territorio. Un modello che guarda non solo alla stagione estiva, ma anche alla crescita di una mobilità più moderna, in grado di rispondere alle esigenze di cittadini, visitatori e cicloturisti.

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