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Bicibus Udine-Lignano, servizio ampliato per l’estate 2026

La Regione amplia il Bicibus Udine-Latisana-Lignano: servizio attivo anche a giugno e settembre, bici compresa nel biglietto e collegamenti integrati con le ciclovie e X-River verso Bibione
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Bicibus
Bicibus (© Redazione / AI)
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Il Bicibus Udine-Latisana-Lignano si prepara a diventare uno degli strumenti chiave della mobilità sostenibile dell’estate 2026 in Friuli-Venezia Giulia. Con l’avvio della stagione turistica, la Regione ha infatti deciso di ampliare il periodo di operatività del servizio, anticipandone la partenza e prolungandone l’utilizzo anche oltre i mesi tradizionalmente centrali di luglio e agosto.

L’obiettivo è chiaro: offrire a residenti, turisti e appassionati delle due ruote un collegamento più comodo tra l’entroterra friulano e una delle principali località balneari regionali, favorendo allo stesso tempo l’integrazione tra trasporto pubblico, bicicletta e ciclovie regionali.

A evidenziarlo è l’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporto, Cristina Amirante, che sottolinea come la misura rappresenti un ulteriore passo nella costruzione di un sistema di mobilità capace di valorizzare il territorio e ridurre il ricorso all’auto privata.

L'assessore regionale Cristina Amirante

L’assessore regionale Cristina Amirante

Servizio attivo anche in media stagione

La novità principale riguarda il calendario. Il Bicibus, che tradizionalmente era attivo nei soli mesi di luglio e agosto, sarà esteso anche ai periodi di media stagione. In particolare, il collegamento sarà operativo il sabato e nei giorni festivi dal 13 al 30 giugno, poi ogni giorno per tutto luglio e agosto, e nuovamente il sabato e nei giorni festivi dal 1° al 13 settembre.

Si tratta di un ampliamento significativo, pensato per intercettare non solo il picco estivo, ma anche quelle settimane in cui il cicloturismo e le escursioni giornaliere registrano una domanda crescente. La possibilità di caricare la bicicletta sul mezzo pubblico consente infatti di pianificare spostamenti più flessibili, raggiungendo il mare o le ciclovie senza dover utilizzare necessariamente l’automobile.

Da Udine a Lignano con fermate a Muzzana e Latisana

Il collegamento unirà Udine e Lignano Sabbiadoro, con fermate intermedie anche a Muzzana del Turgnano e Latisana. Un aspetto non secondario, perché permette di allargare la platea degli utenti e di servire territori strategici lungo la direttrice verso la costa.

Il servizio è pensato per chi vuole spostarsi in modo sostenibile, ma anche per chi intende combinare il trasporto pubblico con itinerari ciclabili, escursioni turistiche e percorsi naturalistici. La tratta verso Lignano, in particolare, si inserisce in un contesto ad alta attrattività, dove la domanda di mobilità dolce è sempre più legata alla qualità dell’esperienza turistica.

Bicicletta compresa nel biglietto ordinario

Un elemento rilevante riguarda le modalità di utilizzo: il trasporto della bicicletta è compreso nel costo ordinario del biglietto e non richiede alcuna prenotazione preventiva. I titoli di viaggio possono essere acquistati nei punti vendita autorizzati oppure tramite le applicazioni Tpl Fvg e Glimble Fvg.

Questa formula rende il servizio particolarmente accessibile, eliminando passaggi aggiuntivi per chi decide di utilizzare il Bicibus anche all’ultimo momento. Una scelta che punta a rendere più semplice l’integrazione tra autobus e bicicletta, soprattutto per i visitatori e per chi organizza spostamenti giornalieri verso la costa.

Amirante: “Nuove opportunità per residenti e visitatori”

Secondo l’assessore Amirante, il potenziamento del Bicibus risponde a una tendenza ormai consolidata: il cicloturismo è uno dei segmenti turistici in maggiore crescita e il Friuli-Venezia Giulia si sta posizionando tra le regioni più attive nel collegare mobilità pubblica e bicicletta.

“Con il potenziamento del Bicibus offriamo nuove opportunità di spostamento sostenibile ai residenti, ai visitatori e agli appassionati delle due ruote, favorendo un accesso sempre più semplice alle nostre località turistiche e alle ciclovie regionali”, afferma Amirante.

La strategia regionale punta quindi a costruire una rete in cui il trasporto pubblico non sia solo un servizio di collegamento, ma anche uno strumento di promozione del territorio. Una mobilità più integrata può infatti contribuire a distribuire meglio i flussi turistici, valorizzare le località intermedie e incentivare forme di viaggio più rispettose dell’ambiente.

Una rete regionale per la mobilità ciclabile

Il Bicibus Udine-Latisana-Lignano non nasce come iniziativa isolata. Si inserisce in una rete regionale già attiva, che comprende altri collegamenti dedicati alla mobilità ciclabile, come Udine-Palmanova-Aquileia-Grado e Grado-Gorizia-Cormons.

Questi servizi confermano la volontà della Regione di collegare in modo sempre più efficace città, località turistiche, aree di interesse culturale e percorsi ciclabili. Il Friuli-Venezia Giulia, grazie alla varietà del suo territorio, può infatti intercettare diverse forme di turismo lento: dal cicloturismo balneare alle escursioni tra borghi, aree naturali, siti storici e città d’arte.

Da Lignano a Bibione con X-River

Una volta raggiunta Lignano Sabbiadoro, il viaggio può proseguire anche verso Bibione grazie al servizio ciclopedonale X-River, il collegamento via acqua che attraversa il fiume Tagliamento e consente il trasporto delle biciclette.

Per la stagione 2026, X-River sarà operativo fino al 1° novembre, rafforzando ulteriormente il sistema di mobilità dolce dell’Alto Adriatico. Il servizio permette di mettere in connessione le reti ciclabili del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, offrendo nuove possibilità di spostamento lungo una delle aree turistiche più frequentate dell’estate.

L’integrazione tra Bicibus e X-River rappresenta quindi un tassello importante per chi vuole muoversi senza auto tra costa, ciclovie e località balneari, con un’esperienza di viaggio più sostenibile e più vicina alle esigenze del turismo contemporaneo.

Meno auto e più turismo sostenibile

Il potenziamento del Bicibus va letto anche in chiave ambientale. La Regione punta a ridurre l’utilizzo dell’automobile privata, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso verso le località turistiche, offrendo alternative concrete e facilmente utilizzabili.

L’ampliamento del servizio sulla direttrice Udine-Latisana-Lignano risponde a questa esigenza: favorire spostamenti più sostenibili, alleggerire la pressione del traffico e rendere più accessibili le destinazioni turistiche attraverso un sistema integrato.

“La crescente domanda di servizi dedicati ai cicloturisti ci conferma che la direzione intrapresa è quella giusta”, conclude Amirante, annunciando che la Regione sta già valutando ulteriori sviluppi e nuove iniziative per ampliare progressivamente l’offerta.

Friuli-Venezia Giulia sempre più attrattivo per chi viaggia in bici

L’ampliamento del Bicibus conferma l’impegno del Friuli-Venezia Giulia nel costruire una rete di mobilità capace di mettere in relazione trasporto pubblico, ciclovie regionali, località turistiche e servizi innovativi.

Per Lignano e per l’intera direttrice che parte da Udine, il potenziamento rappresenta una possibilità in più per promuovere un turismo sostenibile, accessibile e distribuito sul territorio. Un modello che guarda non solo alla stagione estiva, ma anche alla crescita di una mobilità più moderna, in grado di rispondere alle esigenze di cittadini, visitatori e cicloturisti.

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