Mostre, Illegio accende il dialogo con 50 capolavori tra Caravaggio, Tiepolo, Hayez e Picasso

Illegio torna capitale dell’arte in Friuli-Venezia Giulia con una mostra che mette al centro una parola tanto semplice quanto decisiva: dialogo. È stata inaugurata nella Casa delle Esposizioni del borgo carnico, nei pressi di Tolmezzo, la ventiduesima edizione della rassegna internazionale d’arte promossa dal Comitato di San Floriano, quest’anno intitolata “Il Dialogo”.

Visitabile fino all’8 novembre 2026, l’esposizione riunisce 50 capolavori tra dipinti e sculture, costruendo un viaggio lungo oltre 2.500 anni di storia dell’arte, dal V secolo avanti Cristo fino al Novecento. Un percorso che attraversa epoche, stili e sensibilità diverse, mettendo in relazione autori e opere attorno a un tema di forte attualità: la capacità di incontrarsi, ascoltarsi e costruire relazioni anche in un tempo segnato da conflitti, divisioni e incomprensioni.

Tra i protagonisti annunciati figurano nomi di assoluto rilievo come Caravaggio, Tiepolo, Hayez, Fattori, De Nittis, Picasso e Chagall, accanto ad altri maestri che confermano ancora una volta la qualità del progetto espositivo di Illegio. Una proposta culturale che non si limita alla contemplazione estetica, ma invita il visitatore a interrogarsi sul valore del confronto, della parola, della verità e della responsabilità.

Zilli: «A Illegio la bellezza è responsabilità»

All’inaugurazione è intervenuta l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, che ha definito Illegio «uno dei casi culturali più straordinari del nostro Paese». Secondo l’esponente della Giunta regionale, il piccolo borgo della Carnia è riuscito, grazie a una visione lungimirante e a un lavoro costante durato oltre vent’anni, a portare nel cuore della montagna capolavori appartenenti alla storia universale dell’arte.

«È un motivo di orgoglio per l’intero Friuli-Venezia Giulia e una dimostrazione concreta di come, con una frase di Gaudì ricordata ieri alla Sagrada Famiglia a Barcellona, la bellezza sia responsabilità», ha affermato Zilli. «Qui la bellezza ha infatti portato la responsabilità di far crescere una piccola località agli occhi di un pubblico internazionale».

Parole che colgono il senso profondo dell’esperienza di Illegio: non una semplice mostra in montagna, ma un progetto culturale capace di modificare la percezione di un territorio, generare attrattività e trasformare un luogo periferico in un punto di riferimento nazionale.

Cinquanta opere per raccontare il dialogo attraverso i secoli

Il percorso espositivo de “Il Dialogo” si sviluppa come una narrazione per immagini. Le opere selezionate coprono un arco temporale vastissimo, partendo dall’antichità classica per arrivare fino alla modernità del Novecento. L’obiettivo non è soltanto mostrare la bellezza dei capolavori, ma mettere in scena le molte forme del dialogo: quello tra persone, tra popoli, tra generazioni, tra culture, tra fede e ragione, tra dolore e speranza.

In questo senso, Illegio conferma una sua cifra distintiva: proporre mostre che non siano soltanto raccolte di opere importanti, ma percorsi con un pensiero, capaci di parlare all’interiorità del pubblico e di suggerire domande. Il tema scelto per il 2026 appare particolarmente significativo in un’epoca in cui la parola “dialogo” rischia spesso di restare confinata alla retorica, mentre l’arte la restituisce alla sua dimensione concreta: guardare, ascoltare, riconoscere l’altro.

«In un tempo segnato da conflitti, divisioni e incomprensioni, Illegio sceglie di parlare di dialogo e lo fa attraverso il linguaggio universale dell’arte», ha sottolineato Zilli. «Queste opere ci ricordano che il dialogo non è soltanto confronto di idee, ma capacità di ascolto, ricerca della verità, costruzione di relazioni».

L’arte come ponte tra popoli, culture e generazioni

La mostra di Illegio assume quindi anche un valore civile. In un contesto internazionale fragile, il dialogo non viene presentato come concetto astratto, ma come pratica necessaria per la convivenza. L’arte diventa il luogo in cui le differenze non vengono cancellate, ma messe in relazione.

«Curare una mostra sul dialogo oggi significa compiere una scelta culturale e al tempo stesso etica», ha evidenziato ancora Zilli. «L’arte diventa un ponte tra generazioni, culture e popoli, aiutandoci a comprendere meglio il presente. Ogni opera qui esposta racconta, con il proprio linguaggio, la straordinarietà del linguaggio artistico racchiuso in capolavori unici e di inestimabile valore».

È proprio questa dimensione a rendere la rassegna di Illegio diversa da molti altri appuntamenti espositivi. La bellezza non è proposta come evasione, ma come strumento di comprensione. I capolavori non restano chiusi nella loro distanza storica, ma vengono chiamati a dialogare con il presente e con le inquietudini del nostro tempo.

Illegio, un piccolo borgo diventato punto di riferimento internazionale

La storia delle mostre di Illegio è ormai uno dei capitoli più originali della promozione culturale in Friuli-Venezia Giulia. Dal 2004 a oggi, il borgo ha accolto oltre 1.600 opere d’arte e più di 750mila visitatori, confermando una capacità organizzativa e scientifica che ha portato la Carnia al centro dell’attenzione di appassionati, studiosi e turisti culturali.

Il merito va al lavoro del Comitato di San Floriano e del curatore don Alessio Geretti, figura centrale nella costruzione di un progetto che negli anni ha saputo unire rigore, spiritualità, divulgazione e amore per il territorio. Ogni edizione ha affrontato un tema diverso, trasformando la Casa delle Esposizioni in uno spazio di incontro tra arte e pensiero.

Zilli ha rivolto un ringraziamento particolare proprio ai curatori e all’organizzazione: «Desidero esprimere le più sincere congratulazioni a don Alessio Geretti e a tutta l’organizzazione del Comitato San Floriano per la dedizione, la competenza e la straordinaria cura con cui, anno dopo anno, continua ad arricchire il patrimonio culturale della nostra regione».

Una mostra che rafforza l’immagine culturale della Carnia

La nuova edizione dedicata al dialogo rappresenta anche un’occasione importante per la Carnia e per l’intero territorio regionale. Illegio dimostra come la cultura possa diventare motore di sviluppo, attrazione turistica e coesione comunitaria anche lontano dai grandi centri urbani.

Il borgo non è un luogo di passaggio: chi arriva a Illegio lo fa per una scelta precisa. Questa caratteristica rende ancora più forte l’impatto della mostra, perché ogni visitatore entra in relazione non solo con le opere, ma anche con il paesaggio, la storia e l’identità di una comunità di montagna.

Il successo costruito in oltre vent’anni racconta un modello possibile: valorizzare le aree interne non attraverso eventi effimeri, ma con progetti culturali di alta qualità, capaci di durare nel tempo e di generare riconoscibilità. In questo senso, “Il Dialogo” non è soltanto il titolo della mostra, ma anche la chiave del rapporto tra Illegio e il mondo.

Date, sede e orari della mostra

La mostra “Il Dialogo” è allestita alla Casa delle Esposizioni di Illegio, in piazza don G.B. Piemonte, e resterà aperta fino all’8 novembre 2026.

Gli orari indicati dall’organizzazione prevedono l’apertura dal martedì al sabato dalle 10 alle 19 e la domenica dalle 9.30 alle 19.30. Nei mesi di agosto e settembre è prevista l’apertura anche il lunedì.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’organizzazione della mostra, che anche quest’anno punta ad accogliere visitatori singoli, gruppi, appassionati d’arte e turisti interessati a scoprire uno dei progetti culturali più riconoscibili del Friuli-Venezia Giulia.

Il messaggio della mostra: dialogare è una scelta di futuro

Con questa ventiduesima edizione, Illegio conferma la propria vocazione: usare la bellezza come linguaggio universale, capace di parlare a pubblici diversi e di generare riflessione. Il dialogo, raccontato attraverso capolavori di epoche lontane, diventa così una necessità del presente.

Nel cuore della Carnia, tra le montagne friulane, l’arte torna a farsi domanda, incontro e responsabilità. Ed è proprio da un piccolo borgo che arriva un messaggio grande: senza ascolto non c’è relazione, senza relazione non c’è comunità, senza comunità non c’è futuro.

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