Dal 1° luglio torna il volo Ronchi-Milano Linate: prezzi calmierati e nuove rotte in arrivo

Dal 1° luglio tornerà operativo il collegamento aereo tra l’aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e Milano Linate. A gestire la tratta sarà AeroItalia, che si è aggiudicata il bando di emergenza dell’Enac dopo mesi di assenza del servizio.

L’accordo garantirà i voli per sette mesi, mentre tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 sarà bandita una nuova gara che dovrebbe assicurare il collegamento per i successivi tre anni.

Prezzi calmierati

I biglietti dovrebbero avere tariffe comprese tra 54 e 123 euro, con l’obiettivo di rendere il servizio accessibile sia ai viaggiatori d’affari sia ai turisti. Al momento sul sito di AeroItalia non sono ancora disponibili le prenotazioni per Milano, mentre resta acquistabile la tratta Ronchi-Salerno.

Possibili nuove destinazioni

Secondo alcune indiscrezioni, AeroItalia starebbe valutando anche l’attivazione di nuove rotte internazionali da Ronchi dei Legionari, tra cui Vienna, Zurigo e Monaco di Baviera, ampliando ulteriormente l’offerta dello scalo regionale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook