Mattia Ranghetti muore a 29 anni dopo la folgorazione alle Ferriere Nord di Osoppo

Non ce l’ha fatta Mattia Ranghetti, il manutentore di 29 anni rimasto folgorato nel pomeriggio di sabato mentre stava effettuando un intervento nel reparto laminatoio dello stabilimento Ferriere Nord di Osoppo. Il giovane, trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Udine, è morto nella mattinata di domenica 2 agosto a causa delle gravissime lesioni riportate.

I primi soccorsi prestati dai colleghi

L’incidente si è verificato durante un’attività di manutenzione all’interno dell’impianto. Dopo la folgorazione, i colleghi presenti nello stabilimento sono intervenuti immediatamente e hanno iniziato le manovre di rianimazione, in attesa dell’arrivo dei sanitari.

La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto un’ambulanza e l’automedica. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei primi accertamenti sull’accaduto.

Le condizioni del manutentore sono apparse fin da subito estremamente gravi. Dopo essere stato stabilizzato, il 29enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Il decesso in ospedale

Nonostante i tentativi dei sanitari, Mattia Ranghetti è morto nella mattinata di domenica. Il giovane operaio, originario della Brianza, aveva riportato lesioni troppo gravi in seguito alla scarica elettrica.

La notizia del decesso ha trasformato il grave incidente sul lavoro avvenuto sabato in una nuova tragedia, sulla quale sarà ora necessario fare piena chiarezza.

Accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Gli ispettori dell’Azienda sanitaria hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’infortunio. Le verifiche dovranno chiarire cosa sia accaduto durante l’intervento nel laminatoio e individuare le cause che hanno provocato la folgorazione.

Le indagini proseguono per accertare ogni elemento utile relativo alle condizioni dell’impianto e alle operazioni di manutenzione in corso al momento dell’incidente

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