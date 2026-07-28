Dal 3 agosto più corse Tpl tra Udine, Feletto Umberto e Tavagnacco

Dal 3 agosto 2026 il servizio di trasporto pubblico locale a Tavagnacco sarà potenziato con due nuove coppie di corse della linea urbana numero 2, pensate per agevolare gli spostamenti dei lavoratori del nuovo Centro operativo e Centro di distribuzione di Poste Italiane.

Le corse aggiuntive collegheranno Udine e Feletto Umberto anche nelle fasce orarie finora non coperte dal servizio, garantendo una soluzione di mobilità più adeguata ai turni del polo logistico.

Nuove partenze alle 4 e alle 23

Il potenziamento prevede l’introduzione di corse con partenze alle 4 del mattino e alle 23, in modo da servire gli orari di ingresso e di uscita dei lavoratori impegnati nei diversi turni.

La misura è stata disposta attraverso un decreto regionale ed è il risultato di un percorso tecnico condiviso tra Regione Friuli-Venezia Giulia, Tpl Fvg, Arriva Udine, Comune di Tavagnacco e Poste Italiane.

«Dal 3 agosto i lavoratori del nuovo Centro operativo e Centro di distribuzione potranno contare su due nuove coppie di corse della linea urbana numero 2, studiate per garantire i collegamenti negli orari di ingresso dei turni», ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante.

Nessun mezzo o autista aggiuntivo

Secondo le verifiche svolte da Tpl Fvg attraverso la consorziata Arriva Udine, le corse potranno essere attivate senza ricorrere a nuovi mezzi o a personale aggiuntivo.

Il servizio verrà quindi riorganizzato utilizzando le risorse già disponibili, con l’obiettivo di offrire una risposta immediata alle esigenze dei dipendenti e, allo stesso tempo, mantenere un’organizzazione sostenibile sotto il profilo operativo.

«L’obiettivo era garantire un collegamento adeguato con il nuovo centro operativo, conciliando le necessità dei lavoratori con un’organizzazione efficiente del servizio pubblico», ha sottolineato Amirante.

La Regione ha scelto di attendere la conclusione dell’istruttoria tecnica prima di assumere una decisione definitiva, così da individuare una soluzione stabile e concretamente attuabile.

Una fermata anche per la linea extraurbana 253

Parallelamente al potenziamento della linea urbana, prosegue il progetto per migliorare l’accessibilità al sito attraverso il servizio extraurbano.

Dopo il sopralluogo congiunto svolto il 24 giugno da Regione, Tpl Fvg, Arriva Udine e Comune di Tavagnacco, è stata confermata la trasformazione dell’attuale fermata di via Galileo Galilei 42 in una fermata mista, utilizzabile sia dagli autobus urbani sia da quelli extraurbani.

Sul lato opposto della carreggiata verrà inoltre realizzata una nuova fermata, che permetterà ai lavoratori e agli altri utenti di utilizzare anche la linea extraurbana numero 253.

Attraversamento pedonale e segnaletica entro settembre

Per rendere sicuro l’accesso alle fermate sarà necessario completare alcuni interventi sulla viabilità. Il Comune di Tavagnacco ha confermato che la nuova segnaletica orizzontale e l’attraversamento pedonale saranno realizzati nel corso del mese di settembre.

L’obiettivo è garantire collegamenti più capillari con il nuovo polo di Poste Italiane e favorire l’utilizzo del trasporto pubblico da parte dei dipendenti, riducendo la necessità di ricorrere all’automobile privata.

La Regione continuerà a seguire direttamente l’attuazione delle misure concordate, affinché il Centro operativo e Centro di distribuzione possa disporre di un sistema di collegamenti progressivamente più vicino alle esigenze dei lavoratori e del territorio.

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