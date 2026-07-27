Asufc cerca palestre e piscine: sconti e attività dedicate ai dipendenti sanitari

L’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) punta a investire sul benessere di chi ogni giorno si prende cura della salute dei cittadini. È stata infatti avviata una manifestazione di interesse rivolta a palestre, piscine, associazioni e società sportive, oltre che a enti pubblici e privati del Friuli-Venezia Giulia, per creare una rete di strutture in grado di offrire agevolazioni e promozioni dedicate ai dipendenti dell’Azienda.

Un progetto per favorire salute e prevenzione

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e la prevenzione, incentivando il personale Asufc a praticare sport anche al di fuori dell’ambiente lavorativo. L’intento è quello di migliorare il benessere fisico e psicologico dei dipendenti attraverso collaborazioni con realtà sportive distribuite sul territorio regionale.

Le strutture che aderiranno potranno proporre diverse formule di agevolazione, contribuendo così alla costruzione di una rete dedicata alla salute e alla qualità della vita dei lavoratori dell’Azienda sanitaria.

Sconti su iscrizioni, corsi e ingressi

Le proposte potranno riguardare riduzioni sulle quote di iscrizione, sconti sui singoli corsi, pacchetti di ingressi agevolati oppure offerte utilizzabili in più sedi presenti in Friuli-Venezia Giulia. Sarà inoltre possibile organizzare attività riservate esclusivamente ai dipendenti Asufc, ampliando ulteriormente le opportunità dedicate al personale.

Per usufruire delle promozioni sarà sufficiente presentare una copia del tesserino aziendale insieme a un’autocertificazione presso la struttura aderente. Agli operatori sarà poi richiesto di comunicare il numero di dipendenti che avranno beneficiato delle iniziative.

Manifestazioni di interesse aperte fino a fine 2026

Le realtà interessate potranno presentare la propria candidatura fino al 31 dicembre 2026. Non sarà però necessario attendere la scadenza dell’avviso: le offerte ricevute saranno infatti comunicate progressivamente ai dipendenti, consentendo loro di accedere alle agevolazioni man mano che nuove strutture entreranno nella rete.

Un’iniziativa inserita nella promozione della salute

Il progetto rientra nelle attività sviluppate da Asufc nell’ambito della Rete internazionale degli ospedali e dei servizi sanitari per la promozione della salute, che punta a integrare i principi della prevenzione e del benessere all’interno della cultura organizzativa aziendale.

L’avviso pubblico e tutte le modalità per aderire alla manifestazione di interesse sono consultabili nella sezione “Notizie” del sito ufficiale di Asufc.

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