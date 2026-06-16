Trasporto pubblico: nuovi servizi nel Pordenonese, più corse e migliori coincidenze

Più collegamenti, migliori coincidenze e un servizio pensato per rispondere in modo più puntuale alle esigenze di studenti, lavoratori, famiglie e residenti.

Dal 10 giugno sono entrate in vigore alcune modifiche al trasporto pubblico locale nell’area pordenonese, con una riorganizzazione dei servizi gestiti da Atap che punta a rendere la rete più efficiente, leggibile e integrata.

Il potenziamento riguarda in particolare il sistema dei collegamenti urbani ed extraurbani della provincia di Pordenone, con interventi mirati sui nodi di interscambio, sugli orari delle linee e sulla regolarità del servizio. Tra le novità più rilevanti spicca il rafforzamento delle corse festive sulla linea Pordenone-San Quirino, una misura richiesta dal territorio e destinata a migliorare l’accessibilità al trasporto pubblico anche nei giorni festivi.

A sottolineare il valore dell’intervento è l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, che evidenzia come le modifiche siano il risultato di un confronto con le amministrazioni locali e con le comunità interessate.

Amirante: “Interventi costruiti ascoltando le esigenze del territorio”

«Con le modifiche entrate in vigore lo scorso 10 giugno proseguiamo il percorso di miglioramento del trasporto pubblico locale nell’area pordenonese con interventi mirati a rendere il servizio più efficiente, integrato e rispondente alle esigenze di studenti, lavoratori e famiglie», afferma l’assessore regionale Cristina Amirante.

Secondo l’esponente della Giunta regionale, si tratta di azioni concrete che nascono da una lettura puntuale della domanda di mobilità e dall’ascolto del territorio. L’obiettivo è rafforzare il trasporto pubblico come servizio essenziale, soprattutto nelle aree in cui i collegamenti rappresentano un elemento determinante per la qualità della vita quotidiana.

«Si tratta di azioni concrete che nascono dall’ascolto delle amministrazioni locali e delle comunità del territorio», aggiunge Amirante, rimarcando il metodo seguito dalla Regione nella definizione degli interventi.

Il potenziamento della linea Pordenone-San Quirino

La novità di maggiore interesse riguarda la linea extraurbana P32 Pordenone-San Quirino, sulla quale vengono potenziati i collegamenti festivi. In particolare, due coppie di corse festive che in precedenza percorrevano la regionale 251 in direzione Maniago sono state deviate all’interno dei centri abitati di Sedrano e San Quirino.

La modifica consente di servire direttamente alcune fermate più vicine ai residenti, migliorando l’accesso al servizio per chi vive nei centri abitati e riducendo la distanza dai punti di salita e discesa.

Le nuove corse raggiungono ora le fermate di Sedrano Centro, San Quirino via Battisti, San Quirino Pratobello, San Quirino Boccolo e San Quirino Roiata. Un cambiamento che rafforza il collegamento con Pordenone nelle giornate festive e rende più agevole l’utilizzo del mezzo pubblico anche per chi non dispone di un’auto o preferisce muoversi con soluzioni più sostenibili.

Collegamenti festivi più capillari per residenti e utenti

Il potenziamento festivo assume un valore particolare perché interviene su una fascia di servizio spesso più delicata per i territori non urbani. Nei giorni festivi, infatti, la disponibilità di corse può incidere in modo significativo sulla possibilità di raggiungere Pordenone per motivi familiari, personali, di lavoro o di accesso ad altri collegamenti.

Con la deviazione all’interno di Sedrano e San Quirino, il servizio diventa più capillare e vicino ai centri abitati. Contestualmente, non vengono più effettuate le fermate lungo la regionale 251 in corrispondenza della Zona industriale di San Quirino e di Roiata, nell’ambito di una razionalizzazione del percorso pensata per rispondere meglio alle esigenze emerse dal territorio.

L’intervento accoglie una richiesta avanzata dall’Amministrazione comunale di San Quirino e punta a migliorare concretamente l’accessibilità al trasporto pubblico locale, rafforzando il collegamento con il capoluogo pordenonese.

Migliori coincidenze all’autostazione di Pordenone

Le modifiche introdotte non riguardano soltanto l’aumento o la deviazione di alcune corse, ma si inseriscono in una riorganizzazione più ampia della rete. Uno degli obiettivi è infatti migliorare le coincidenze nei principali nodi di interscambio, a partire dall’autostazione di Pordenone.

La possibilità di trovare collegamenti più coordinati rappresenta un elemento decisivo per rendere il trasporto pubblico realmente competitivo e utilizzabile. Un orario più integrato consente agli utenti di ridurre i tempi di attesa, pianificare meglio gli spostamenti e utilizzare con maggiore continuità la rete provinciale.

Il rafforzamento della linea Pordenone-San Quirino si collega quindi alla necessità di costruire un sistema più ordinato, nel quale le linee urbane ed extraurbane possano dialogare meglio tra loro.

Una rete più leggibile e regolare

Tra gli interventi previsti dalla riorganizzazione rientrano anche l’ottimizzazione degli orari tra le diverse linee e una maggiore leggibilità dell’offerta attraverso la razionalizzazione di alcune corse. In termini pratici, significa rendere il servizio più chiaro per gli utenti, evitando sovrapposizioni poco funzionali e rafforzando le direttrici considerate portanti per la mobilità provinciale.

La Regione evidenzia inoltre l’attenzione alla regolarità e alla sicurezza del servizio, due aspetti fondamentali per la qualità del trasporto pubblico locale. Corse più ordinate, percorsi più coerenti con la domanda reale e migliori coincidenze possono contribuire a rendere il sistema più affidabile e più semplice da utilizzare.

Regione: “Anche interventi puntuali producono benefici significativi”

Per l’assessore Amirante, la riorganizzazione conferma l’impegno della Regione nella costruzione di un sistema di mobilità pubblica più vicino ai bisogni delle comunità locali.

«Questa riorganizzazione conferma l’impegno della Regione a costruire un sistema di mobilità pubblica sempre più capillare, efficiente e vicino alle esigenze delle comunità locali», sottolinea l’assessore.

Amirante evidenzia anche il valore degli interventi mirati, che pur riguardando singole linee o specifiche fasce orarie possono avere ricadute importanti sulla vita quotidiana degli utenti. «Anche interventi puntuali possono produrre benefici significativi quando sono il risultato di un’attenta analisi della domanda di trasporto e del confronto costante con il territorio», aggiunge.

Informazioni agli utenti attraverso Atap e il sistema regionale

Le modifiche sono accompagnate da attività informative dedicate agli utenti attraverso i canali di Atap e del sistema regionale del trasporto pubblico locale. La comunicazione sugli aggiornamenti risulta centrale per consentire a pendolari, residenti e utilizzatori occasionali di orientarsi tra i nuovi percorsi e gli orari riorganizzati.

Il potenziamento del servizio nel Pordenonese si inserisce così in una strategia più ampia di miglioramento del Tpl, con l’obiettivo di rendere il trasporto pubblico una scelta sempre più accessibile, affidabile e coerente con le esigenze dei territori.

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