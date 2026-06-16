Violento schianto tra Prosecco e Santa Croce: giovane ferita, polemiche sul mancato alcol test

Un violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 9 giugno sulla Strada Provinciale 1, nel tratto compreso tra Prosecco e Santa Croce, ha provocato il ferimento di una giovane donna e sollevato interrogativi sulla gestione dei controlli successivi allo schianto. La conducente di un’Audi bianca ha riportato traumi lievi al torace e al capo, oltre a contusioni e abrasioni causate dall’attivazione degli airbag.

La dinamica dello schianto

Secondo la ricostruzione dei fatti, intorno alle 18 la giovane stava percorrendo la Provinciale 1 in direzione Santa Croce quando una Seat rossa sarebbe uscita in retromarcia dal parcheggio di un’abitazione.

La manovra sarebbe stata così improvvisa da non consentire alcuna frenata efficace. L’Audi ha quindi colpito frontalmente il lato anteriore sinistro della Seat, provocando danni ingenti a entrambe le vetture. A seguito dell’impatto, l’auto della donna è stata sbalzata sulla corsia opposta.

Le due vetture hanno riportato danni tali che, secondo quanto riferito, il costo delle riparazioni supererebbe il loro valore commerciale.

Dopo lo schianto, il conducente della Seat, un 19enne residente in zona, avrebbe chiesto alla giovane coinvolta se stesse bene e se vi fossero altri passeggeri a bordo. Successivamente si sarebbe diretto all’interno della villetta da cui era appena uscito, dove era in corso una festa tra amici. Il giovane è stato identificato come il figlio del sindaco di un paese della zona.

L’intervento dei soccorsi e il caso dell’etilometro

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il giovane sarebbe rimasto all’interno dell’abitazione fino all’arrivo del padre, avvenuto circa quaranta minuti dopo il sinistro.

Poco dopo è giunta anche una pattuglia della Polizia Locale di Trieste. Secondo fonti che hanno preferito mantenere l’anonimato, nonostante le richieste avanzate dai familiari della donna ferita, il conducente della Seat non sarebbe stato sottoposto all’alcol test.

Le ragioni della decisione non sono note. La questione assume particolare rilevanza considerando che il giovane, essendo neopatentato, avrebbe dovuto rispettare il limite di zero grammi di alcol per litro di sangue previsto dalla normativa.

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