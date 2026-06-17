Caldo record in Friuli-Venezia Giulia: a Udine temperature fino a 36 gradi nel weekend

Il vero caldo estivo è pronto a fare il suo ingresso in Friuli-Venezia Giulia. Dopo una prima metà di giugno caratterizzata da tempo variabile, le previsioni indicano un deciso cambio di scenario. Nei prossimi giorni l’alta pressione favorirà un aumento costante delle temperature che porterà Udine a toccare i 35-36 gradi tra il weekend e l’inizio della prossima settimana.

Temperature in forte aumento

Secondo le previsioni, il rialzo termico sarà rapido. Se mercoledì le massime si attestano attorno ai 28 gradi, già da giovedì si salirà a 33 gradi, per poi raggiungere i 34 gradi venerdì e sabato.

Il picco è atteso tra domenica e lunedì, con valori fino a 36 gradi. Anche le temperature minime aumenteranno sensibilmente, passando dagli attuali 17 gradi fino a 22-23 gradi, rendendo le notti più afose.

Sole e stabilità grazie all’anticiclone

A determinare questa fase sarà il consolidamento dell’alta pressione, che garantirà giornate prevalentemente stabili e soleggiate su gran parte della regione.

Le condizioni migliori si avranno in pianura e sulla costa, mentre sulle zone montane non si esclude qualche temporale pomeridiano, soprattutto tra venerdì e sabato. Si tratta di una fase destinata a durare diversi giorni, con temperature superiori alle medie del periodo.

Udine tra le città più calde

Nel capoluogo friulano il caldo si farà sentire soprattutto nelle ore centrali della giornata. La combinazione tra sole, ventilazione debole e superfici urbane che trattengono il calore accentuerà la sensazione di afa.

Particolare attenzione andrà riservata alle persone più fragili, soprattutto durante il weekend del 20 e 21 giugno, che al momento si presenta come il periodo più caldo della settimana. Le previsioni indicano infatti più giornate consecutive oltre i 33-34 gradi, con punte fino a 36 gradi in pianura e nei centri urbani.

La prima vera ondata di caldo dell’estate 2026 sembra quindi pronta a imporsi sul Friuli-Venezia Giulia, accompagnata da sole e temperature elevate per diversi giorni consecutivi.

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