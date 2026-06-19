Validità della Carta d’identità cartacea, cosa cambia dal 3 agosto 2026

La carta d’identità cartacea torna al centro dell’attenzione in Italia. Per mesi la data cerchiata in rosso è stata quella del 3 agosto 2026, indicata come termine oltre il quale il vecchio documento non sarebbe più stato utilizzabile, anche se sul retro fosse riportata una scadenza successiva. Una scadenza legata all’adeguamento agli standard europei di sicurezza e alla progressiva sostituzione con la Carta d’identità elettronica, la Cie.

Negli ultimi giorni, però, il quadro è cambiato. Il Governo ha previsto una proroga della validità delle carte d’identità cartacee non ancora scadute, consentendone l’utilizzo fino alla naturale scadenza indicata sul documento, ma per finalità specifiche e soprattutto nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi.

La novità evita una corsa generalizzata agli sportelli comunali, ma non cancella la necessità di programmare il passaggio alla carta d’identità elettronica, soprattutto per chi deve viaggiare, accedere a servizi digitali o utilizzare il documento in contesti diversi da quelli strettamente nazionali.

Carta cartacea ancora valida, ma attenzione agli usi

Il punto da chiarire è semplice: la carta d’identità cartacea non va automaticamente buttata via il 3 agosto 2026 se è ancora in corso di validità. La decisione del Governo punta a garantire continuità ai cittadini ed evitare il blocco degli uffici anagrafe, già sotto pressione per l’aumento delle richieste di rinnovo.

Questo però non significa che il vecchio documento sia sempre la scelta migliore. La validità residua del cartaceo va letta con prudenza, perché la Cie resta il documento più sicuro, aggiornato e riconosciuto, oltre a essere ormai lo standard verso cui l’Italia sta procedendo in modo definitivo.

In particolare, chi possiede ancora una carta cartacea dovrebbe controllare subito tre elementi: data di scadenza, eventuale dicitura valida per l’espatrio e necessità di utilizzare il documento per viaggi o pratiche non ordinarie.

Per chi deve viaggiare è meglio non rischiare

Il consiglio più importante riguarda i viaggi. Chi ha in programma di andare all’estero, anche all’interno dell’Unione europea, dovrebbe richiedere per tempo la Carta d’identità elettronica o verificare la disponibilità di un passaporto valido.

Il motivo è pratico: la carta cartacea non risponde agli stessi standard di sicurezza della Cie e potrebbe creare problemi ai controlli, soprattutto in aeroporto, alle frontiere o nei rapporti con autorità straniere. Anche quando il documento risulta formalmente ancora valido in Italia, per l’espatrio è opportuno non arrivare a ridosso della partenza senza aver verificato la propria posizione.

La regola prudenziale è questa: se si deve partire, meglio non affidarsi alla carta cartacea. Prenotare il rinnovo con anticipo presso il proprio Comune può evitare ritardi, disagi e il rischio di dover rinunciare al viaggio.

Cosa fare se si ha ancora la carta d’identità cartacea

Il primo passo è controllare la data riportata sul documento. Se la carta è già scaduta, va rinnovata. Se è ancora valida, non è necessario farsi prendere dal panico, ma è comunque consigliabile organizzarsi.

Chi non ha urgenze può prenotare con calma il passaggio alla Carta d’identità elettronica presso il Comune di residenza o dimora. Chi invece ha necessità imminenti, come un viaggio, una pratica amministrativa importante, un concorso, un’assunzione, un atto notarile o l’accesso a servizi che richiedono identificazione forte, dovrebbe muoversi subito.

La Cie può essere richiesta anche prima della scadenza del vecchio documento. Il passaggio dal cartaceo all’elettronico non deve essere considerato un duplicato in senso penalizzante, ma una sostituzione legata all’adeguamento del documento.

Come si richiede la Carta d’identità elettronica

La Carta d’identità elettronica si richiede generalmente presso l’ufficio anagrafe del proprio Comune. In molti Comuni è necessario prenotare l’appuntamento attraverso il portale dedicato o tramite i canali indicati dall’amministrazione locale.

Per la richiesta servono di norma una fototessera recente, la vecchia carta d’identità o un altro documento di riconoscimento, la tessera sanitaria o il codice fiscale e, nei casi previsti, la documentazione aggiuntiva per minori o cittadini con particolari condizioni. È sempre opportuno verificare sul sito del proprio Comune eventuali modalità specifiche, costi aggiornati e tempi di consegna.

La Cie non viene sempre rilasciata immediatamente allo sportello: dopo la richiesta, il documento viene prodotto e consegnato successivamente all’indirizzo indicato o presso il Comune, secondo le modalità previste.

Documento provvisorio: quando può servire

Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità, nelle more del rilascio della Carta d’identità elettronica, che i Comuni rilascino un documento di identità provvisorio. Si tratta di una soluzione utile nei casi in cui il cittadino debba dimostrare la propria identità mentre attende la Cie.

È un passaggio importante perché consente di gestire le situazioni più urgenti senza lasciare le persone prive di un documento utilizzabile. Tuttavia, anche in questo caso, è bene informarsi direttamente presso il proprio Comune: modalità, tempi e casi ammessi possono dipendere dall’organizzazione degli uffici e dalle istruzioni operative ricevute.

Perché conviene comunque passare alla Cie

La proroga della carta cartacea non deve essere interpretata come un ritorno al passato. La direzione resta quella della digitalizzazione dei documenti e dell’utilizzo della Cie come strumento principale di identificazione.

La Carta d’identità elettronica offre maggiore sicurezza contro falsificazioni e usi impropri, consente l’accesso a numerosi servizi online della Pubblica amministrazione e semplifica il riconoscimento del cittadino in molti contesti. È inoltre il formato coerente con gli standard europei e con l’evoluzione dei servizi pubblici digitali.

Per questo, anche chi non ha urgenza dovrebbe considerare il rinnovo nei prossimi mesi, evitando di attendere l’ultimo momento o di concentrare la richiesta nei periodi di maggiore afflusso agli sportelli.

I consigli pratici per i cittadini

Il suggerimento principale è non aspettare la scadenza all’ultimo giorno. Chi possiede ancora una carta d’identità cartacea dovrebbe controllare subito la data, verificare se deve viaggiare nei prossimi mesi e prenotare il rinnovo se ha esigenze particolari.

Chi deve partire all’estero dovrebbe chiedere la Cie con largo anticipo o verificare di avere un passaporto valido. Chi deve presentare documenti per pratiche pubbliche, bancarie, lavorative o sanitarie dovrebbe accertarsi che il proprio documento sia accettato dall’ente o dal soggetto interessato.

Attenzione anche ai minori: per viaggi, iscrizioni, attività sportive, pratiche scolastiche o documenti familiari, è bene controllare in anticipo la validità dei documenti di tutti i componenti del nucleo.

Comuni sotto pressione: meglio prenotare per tempo

La proroga serve anche ad alleggerire il carico sugli uffici anagrafe, che negli ultimi mesi hanno registrato un aumento delle richieste. In molte città i tempi per ottenere un appuntamento possono allungarsi, soprattutto nei periodi estivi o a ridosso delle partenze.

Per questo è consigliabile consultare il sito del proprio Comune, verificare le disponibilità online, controllare eventuali aperture straordinarie e non rimandare la prenotazione se il documento serve per motivi urgenti.

La regola più semplice resta la più efficace: controllare oggi per non avere problemi domani.

La novità in sintesi

La carta d’identità cartacea ancora valida potrà continuare a essere utilizzata fino alla sua naturale scadenza per determinate finalità, ma la Carta d’identità elettronica resta il documento da richiedere per evitare incertezze, soprattutto in caso di viaggi e utilizzi fuori dai rapporti ordinari con la Pubblica amministrazione.

La scadenza del 3 agosto 2026 non deve quindi generare panico, ma deve spingere i cittadini a fare una verifica concreta: che documento ho, quando scade e per cosa mi servirà nei prossimi mesi? Da questa risposta dipende la scelta più prudente: attendere la scadenza naturale o prenotare subito il passaggio alla Cie.

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