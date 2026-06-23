Lavori notturni sulla A28 tra Fontanafredda e Pordenone Sud, chiusure e deviazioni

Nuovi lavori notturni lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico interesseranno nei prossimi giorni alcuni tratti autostradali del Friuli-Venezia Giulia, con l’obiettivo di garantire la manutenzione delle infrastrutture e mantenere elevati gli standard di sicurezza per gli automobilisti.

Tra gli interventi più rilevanti figura quello programmato sulla A28 Portogruaro-Conegliano, in corrispondenza dello svincolo di Porcia, dove saranno necessarie chiusure temporanee al traffico durante la notte tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno.

La Regione invita gli utenti a programmare per tempo gli spostamenti, prestando attenzione alla segnaletica temporanea e ai percorsi alternativi indicati.

Chiuso il tratto tra Fontanafredda e Pordenone Sud

L’intervento principale riguarderà il tratto autostradale compreso tra Fontanafredda e Pordenone Sud, che sarà chiuso temporaneamente per motivi di sicurezza.

La chiusura scatterà dalle 23.00 di martedì 23 giugno e resterà in vigore fino alle 5.00 di mercoledì 24 giugno. Nella stessa fascia oraria saranno chiuse anche le rampe di entrata e uscita dello svincolo di Porcia.

Si tratta di una misura necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, sia per gli automobilisti sia per il personale tecnico impegnato nel cantiere.

L’intervento sulla linea ad alta tensione

Il cantiere sulla A28 sarà realizzato da una società elettrica esterna e servirà a consentire la sostituzione della fune di guardia di una linea ad alta tensione in corrispondenza dello svincolo di Porcia.

Pur non trattandosi di un intervento direttamente legato alla pavimentazione o alla carreggiata autostradale, le operazioni richiedono la chiusura temporanea del tratto interessato per ragioni di sicurezza, vista la presenza della linea elettrica in prossimità dell’infrastruttura viaria.

I percorsi alternativi consigliati

Per ridurre i disagi alla circolazione, sono stati indicati specifici percorsi alternativi per gli utenti in viaggio lungo la A28.

Per i veicoli provenienti da Portogruaro e diretti verso Conegliano, in particolare per i tragitti di lunga percorrenza, è consigliata l’uscita a Cimpello, il proseguimento lungo la Strada Statale 13 Pontebbana e il successivo rientro in autostrada allo svincolo di Fontanafredda.

Percorso analogo, ma in senso opposto, per chi proviene da Conegliano ed è diretto verso Portogruaro: in questo caso l’indicazione è quella di uscire a Fontanafredda, proseguire lungo la viabilità ordinaria e rientrare in A28 allo svincolo di Cimpello.

Amirante: lavori necessari per la sicurezza della rete

A dare notizia degli interventi è stata l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che ha sottolineato come i cantieri siano stati programmati nelle ore notturne per contenere il più possibile l’impatto sulla circolazione.

Secondo Amirante, si tratta di lavori necessari per la manutenzione della rete e per garantire nel tempo elevati livelli di sicurezza agli utenti. La scelta di concentrare le attività durante la notte permette di ridurre sensibilmente i disagi, pur consentendo l’esecuzione di interventi indispensabili per l’efficienza delle infrastrutture autostradali.

L’appello agli automobilisti

L’assessore ha rivolto un appello diretto agli automobilisti, invitandoli a pianificare con attenzione gli spostamenti nella fascia oraria interessata dalle chiusure.

“Invitiamo gli automobilisti a programmare per tempo i propri spostamenti e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente in prossimità dei cantieri”, ha evidenziato Amirante.

La collaborazione degli utenti sarà fondamentale per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza e per limitare le criticità lungo un asse viario importante per i collegamenti tra Friuli occidentale, Veneto e area pordenonese.

Una notte di modifiche alla viabilità

La notte tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno sarà quindi caratterizzata da modifiche temporanee alla circolazione sulla A28, con chiusure concentrate tra Fontanafredda, Porcia e Pordenone Sud.

L’indicazione principale resta quella di verificare in anticipo il proprio itinerario, soprattutto per chi deve percorrere la tratta in orario notturno o affrontare viaggi di lunga percorrenza. Le deviazioni lungo la SS13 Pontebbana rappresenteranno il riferimento per aggirare il tratto interessato dal cantiere.

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