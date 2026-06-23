Maltempo in Friuli, oltre cento interventi nella notte: tetto sulla Pontebbana, blackout e alberi abbattuti

Una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco e la Protezione civile in Friuli-Venezia Giulia. Il maltempo che ha colpito la regione nella serata di lunedì 22 giugno ha provocato oltre cento interventi di soccorso e messa in sicurezza, con danni diffusi causati da forti raffiche di vento, temporali e grandinate. Alberi abbattuti, coperture divelte, blackout e problemi alla viabilità hanno interessato soprattutto le province di Udine e Pordenone.

Tra le 20 di lunedì e le 7.30 di martedì mattina, i comandi dei vigili del fuoco hanno effettuato 40 interventi nel Pordenonese, 47 nell’Udinese e circa 15 nel Goriziano. Nonostante il lavoro svolto durante tutta la notte, all’alba restavano ancora una cinquantina di richieste da evadere, molte delle quali relative a verifiche su tetti danneggiati, alberi pericolanti e possibili criticità strutturali.

La copertura di un edificio finisce sulla Pontebbana

Uno degli episodi più rilevanti si è verificato a Basagliapenta, frazione di Basiliano, dove il vento ha gravemente danneggiato la copertura di un edificio. Parte del tetto è stata trascinata dalle raffiche fino alla strada statale Pontebbana, finendo sulla carreggiata.

Fortunatamente non risultano veicoli coinvolti nell’incidente. Per consentire le operazioni di rimozione e la messa in sicurezza dell’area, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. L’intervento ha richiesto diverse ore di lavoro e ha rappresentato una delle situazioni più delicate affrontate durante l’emergenza.

Medio Friuli tra le zone più colpite

I danni più consistenti si sono concentrati nel Medio Friuli, in particolare nell’area a est di Codroipo. Segnalazioni sono arrivate da Basagliapenta, Lestizza, Nespoledo e Villacaccia, dove il vento ha provocato danni a edifici e vegetazione.

Nella zona industriale di Varmo sono caduti alberi di grandi dimensioni, mentre a Codroipo diverse strade sono state temporaneamente chiuse a causa di tronchi e rami finiti sulla carreggiata. In varie località si sono registrati anche blackout e interruzioni dell’energia elettrica, che hanno causato ulteriori disagi ai residenti.

Alberi abbattuti e disagi anche a nord di Udine

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno l’area a nord del capoluogo friulano. A Tavagnacco le raffiche hanno provocato la caduta di alberi e rami in diverse zone del territorio comunale, causando rallentamenti alla circolazione e richiedendo numerosi interventi di messa in sicurezza.

Si è verificato anche un blackout temporaneo, mentre la Protezione civile comunale è stata attivata per affrontare le emergenze più urgenti. Problemi analoghi sono stati segnalati anche a Feletto Umberto, Branco e Pagnacco, dove il vento ha disseminato materiali e detriti sulle strade, rendendo necessario l’intervento delle squadre operative.

Prosegue la conta dei danni

Il fronte temporalesco ha attraversato rapidamente il territorio regionale, ma l’intensità dei fenomeni è stata sufficiente a provocare criticità diffuse. Per tutta la notte vigili del fuoco e operatori della Protezione civile hanno lavorato per rimuovere alberi caduti, mettere in sicurezza edifici danneggiati e ripristinare la viabilità.

Con il ritorno della luce del giorno sono proseguite le verifiche sulle situazioni più complesse. In molti comuni la conta dei danni è ancora in corso, mentre continuano gli interventi per garantire la sicurezza delle aree colpite e riportare alla normalità le condizioni della viabilità e dei servizi.

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