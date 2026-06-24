Viabilità: Ponte di Chievolis, lavori in estate per riaprire il collegamento

Un intervento estivo mirato permetterà di ripristinare la piena funzionalità del ponte sul torrente Silisia, lungo la SP 54 di Chievolis, tra i Comuni di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto. Il cantiere, previsto da fine luglio, avrà una durata stimata di circa un mese e comporterà la chiusura totale del manufatto gestito dall’Edr di Pordenone.

Al termine dei lavori, la portata del ponte sarà innalzata dagli attuali limiti fino a 7,5 tonnellate, consentendo una gestione più sicura ed efficiente dei collegamenti in un’area strategica per residenti, servizi essenziali, trasporto pubblico e attività produttive.

La decisione è stata confermata nel corso del tavolo di coordinamento convocato in Prefettura a Pordenone dal prefetto Michele Lastella, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, dei sindaci di Tramonti di Sopra Patrizia Del Zotto e di Tramonti di Sotto Giampaolo Bidoli, dei tecnici dell’Edr di Pordenone, delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e dei servizi di soccorso.

Verifiche tecniche sui due ponti

L’incontro in Prefettura ha fatto il punto sulle verifiche tecniche eseguite sui due attraversamenti del torrente Silisia. Per il ponte gestito dall’Edr è stato confermato l’avvio del cantiere a fine luglio, con lavori puntuali finalizzati a migliorarne la capacità di transito.

Durante il periodo di chiusura del ponte principale, sarà utilizzabile il ponte comunale, anch’esso sottoposto alle verifiche di quarto livello. Questo secondo attraversamento potrà sostenere una portata di 7,5 tonnellate, con transito regolato a senso unico alternato.

Una soluzione che consentirà di mantenere la continuità della viabilità locale, evitando l’isolamento dell’area e garantendo il passaggio dei mezzi necessari per la vita quotidiana delle comunità e per le attività economiche.

Amirante: «Buone notizie su entrambi i ponti»

Secondo l’assessore regionale Cristina Amirante, gli approfondimenti tecnici hanno dato indicazioni positive sia sul ponte comunale sia su quello dell’Edr.

«Le verifiche approfondite hanno portato buone notizie su entrambi i ponti. Sul ponte comunale è stata accertata una capacità di carico superiore rispetto a quanto stimato inizialmente, mentre sul ponte dell’Edr sono stati individuati interventi puntuali che, in circa 60 giorni, consentiranno di restituire il manufatto al traffico con una portata maggiore rispetto a quella attuale», ha dichiarato Amirante.

L’assessore ha definito l’opera un intervento migliorativo, con un cantiere limitato nel tempo e pensato per restituire rapidamente il ponte alla circolazione. Durante il mese di chiusura, il ponte comunale garantirà la continuità dei collegamenti, con particolare attenzione ai servizi essenziali, al trasporto pubblico, all’accessibilità dei residenti e alle esigenze delle attività produttive, compresa Edison.

Regione pronta a coprire i costi

La Regione sosterrà integralmente il costo dell’intervento immediato, stimato in circa 100mila euro. Si tratta della prima fase di un percorso più ampio, che prevede anche la riqualificazione definitiva del ponte dell’Edr.

Per l’opera strutturale sono già disponibili 7 milioni di euro e la progettazione è stata avviata. L’intervento definitivo dovrà essere completato entro due anni, con l’obiettivo di garantire il pieno ripristino dell’infrastruttura e una viabilità stabile nel lungo periodo.

«Da settembre avremo entrambi i ponti in esercizio, con i carichi distribuiti tra i due attraversamenti, in attesa degli interventi definitivi che garantiranno il pieno ripristino delle infrastrutture. L’obiettivo è assicurare una viabilità stabile e sicura per cittadini, imprese e servizi», ha sottolineato Amirante.

Ponti comunali e sicurezza: in arrivo una misura regionale da 3 milioni

Nel corso dell’incontro è stato richiamato anche il tema più generale della sicurezza dei ponti comunali. Amirante ha ricordato che la Regione ha previsto una misura specifica a sostegno dei Comuni per gli interventi urgenti sui manufatti che presentano criticità.

La proposta riguarda lo stanziamento di 3 milioni di euro in assestamento, destinati agli enti locali per intervenire tempestivamente sui ponti che, a seguito delle verifiche, raggiungono il quarto livello di attenzione.

«È uno strumento concreto per aumentare la sicurezza della rete viaria regionale», ha evidenziato l’assessore.

Prima del cantiere previsto un incontro pubblico con la cittadinanza

Prima dell’avvio dei lavori, la Regione si è detta disponibile a organizzare un incontro pubblico con i Comuni e la cittadinanza. L’obiettivo sarà illustrare nel dettaglio le modalità operative del cantiere, le tempistiche dell’intervento e le soluzioni predisposte per limitare i disagi.

Il nodo del ponte di Chievolis resta infatti centrale per la mobilità della Val Tramontina e per i collegamenti tra i territori di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto. La riapertura con portata aumentata fino a 7,5 tonnellate rappresenta un passaggio importante in attesa della riqualificazione definitiva finanziata dalla Regione.

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