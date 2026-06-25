Trieste, ripartono i collegamenti internazionali via mare con Slovenia e Croazia

Da oggi 25 giugno riprendono i collegamenti marittimi internazionali tra Trieste, la costa slovena e l’Istria croata. Un servizio strategico per la mobilità estiva, il turismo transfrontaliero e i collegamenti sostenibili nell’Alto Adriatico, che torna operativo dopo gli ottimi risultati registrati nella stagione precedente.

La rotta, sostenuta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e operata da Liberty Lines, collegherà il capoluogo regionale con Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussinpiccolo, offrendo a residenti e turisti un’alternativa concreta all’automobile per raggiungere alcune delle località più attrattive della costa slovena e croata.

Il servizio riparte da Trieste, collegamenti attivi fino al 31 agosto

La nuova stagione dei collegamenti marittimi internazionali sarà attiva fino al 31 agosto 2026. Le corse saranno effettuate sei giorni alla settimana, con sospensione del servizio nella giornata di martedì.

L’offerta prevede collegamenti dedicati verso Pirano in Slovenia, e verso Parenzo, Rovigno e Lussinpiccolo, sull’isola di Lussino, in Croazia. Si tratta di una direttrice ormai consolidata, che rafforza il ruolo di Trieste come hub della mobilità marittima regionale e internazionale.

La motonave destinata al servizio è già arrivata nel porto di Trieste e sono state completate le attività tecniche e organizzative necessarie per l’avvio dei collegamenti.

Un servizio in crescita: nel 2025 trasportati 18mila passeggeri

A dare rilievo al valore del collegamento è l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, che ha sottolineato come il servizio si inserisca in una strategia più ampia di sviluppo della mobilità sostenibile.

Nel 2025 il collegamento veloce Trieste-Pirano-Parenzo-Rovigno-Lussinpiccolo ha trasportato 18mila passeggeri, con un coefficiente medio di riempimento del 75% e una crescita del 3% rispetto al 2023.

Numeri che, secondo la Regione, confermano la validità dell’investimento da 4,5 milioni di euro e la capacità del servizio di intercettare non solo i flussi turistici estivi, ma anche la domanda di mobilità dei residenti e dei visitatori internazionali.

Mobilità sostenibile e turismo transfrontaliero

La ripartenza dei collegamenti via mare rappresenta un tassello importante per costruire una mobilità più integrata nell’Alto Adriatico. Il servizio consente infatti di ridurre il ricorso all’auto privata, alleggerendo il traffico stradale verso le località costiere più frequentate durante l’estate.

“Con questi collegamenti internazionali il Friuli-Venezia Giulia rafforza ulteriormente il proprio ruolo di piattaforma naturale dell’Alto Adriatico e di porta d’accesso verso la Slovenia e la Croazia”, ha evidenziato Amirante.

Il mare, in questa prospettiva, torna a essere una vera e propria infrastruttura di collegamento: non solo un elemento paesaggistico e turistico, ma anche un canale moderno per unire territori, sostenere gli scambi e favorire un modo diverso di viaggiare.

Biciclette a bordo, spazio anche al cicloturismo

Particolare attenzione è stata riservata anche all’integrazione con il cicloturismo, un settore in forte crescita e sempre più centrale nelle strategie turistiche regionali.

I passeggeri potranno trasportare la bicicletta a bordo, previa disponibilità. Il costo previsto è di 3 euro per la singola tratta e 5 euro per il viaggio di andata e ritorno.

Questa possibilità apre nuove opportunità per chi desidera combinare il viaggio via mare con la scoperta dei percorsi ciclabili presenti nei territori collegati, dalla costa slovena all’Istria croata, fino all’isola di Lussino.

Agevolazioni per famiglie, animali e persone con disabilità

Il servizio prevede inoltre agevolazioni per le famiglie, il trasporto di animali domestici e specifiche condizioni di accessibilità per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori.

Un aspetto rilevante, perché amplia la platea dei potenziali utenti e rende il collegamento più inclusivo, adatto non solo ai turisti ma anche a nuclei familiari, cicloturisti e viaggiatori con esigenze particolari.

Biglietti e informazioni utili

Le informazioni dettagliate su orari, tariffe e modalità di acquisto dei biglietti sono disponibili presso le biglietterie autorizzate e sui canali ufficiali di Liberty Lines.

I passeggeri che acquistano il biglietto il giorno stesso della partenza sono invitati a presentarsi in biglietteria almeno 45 minuti prima dell’imbarco, così da completare correttamente le procedure prima della partenza.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook