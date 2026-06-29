Bande musicali, da Regione FVG 500mila euro per strumenti e divise

La Regione Friuli-Venezia Giulia mette a disposizione 500mila euro di contributi per sostenere le associazioni bandistiche del territorio, con l’obiettivo di rafforzare un patrimonio culturale fatto di musica, partecipazione e tradizioni locali.

La misura, approvata dalla Giunta regionale su proposta del vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil, dà attuazione alle disposizioni previste dalla legge di Stabilità 2026 e punta a supportare concretamente le realtà musicali senza scopo di lucro attive in regione.

Il provvedimento riguarda in particolare il rinnovo delle divise e l’acquisto di strumenti musicali, due ambiti fondamentali per la vita quotidiana delle bande, spesso impegnate in manifestazioni civili, religiose, istituzionali e culturali nei Comuni del Friuli-Venezia Giulia.

Anzil: sostegno a chi conserva le tradizioni musicali regionali

«Portiamo avanti quello che è un sostegno significativo a quelle realtà associative che fanno un importante lavoro nella conservazione delle tradizioni musicali regionali», ha spiegato il vicegovernatore Mario Anzil a margine dell’approvazione della delibera.

Il contributo regionale intende quindi valorizzare non solo l’attività artistica delle bande, ma anche il loro ruolo sociale. Le associazioni bandistiche rappresentano infatti un presidio culturale diffuso, capace di coinvolgere generazioni diverse, formare nuovi musicisti e mantenere vivo il legame tra comunità locali e identità territoriale.

Le risorse: 300mila euro per strumenti e 200mila per divise

Nel dettaglio, l’intervento regionale mobilita complessivamente 500mila euro. La quota più consistente, pari a 300mila euro, è destinata all’acquisto di strumenti musicali, mentre altri 200mila euro serviranno a finanziare il vestiario istituzionale delle associazioni.

La misura prevede la copertura integrale delle spese ammissibili, entro i limiti stabiliti dalle linee guida. Per il rinnovo delle divise il contributo potrà arrivare fino a 10mila euro, mentre per la strumentazione il tetto massimo sarà di 4mila euro.

Si tratta di un aiuto particolarmente rilevante per realtà associative che, in molti casi, si reggono sul volontariato, sulle quote dei soci e sul sostegno delle comunità locali. Il rinnovo degli strumenti e delle divise può infatti rappresentare una spesa significativa, soprattutto per le bande più piccole.

Chi può presentare domanda

I contributi sono rivolti ai soggetti privati con sede in Friuli-Venezia Giulia che prevedano l’attività bandistica tra i propri scopi statutari.

Il perimetro dei beneficiari è ampio: potranno accedere alla misura sia le realtà iscritte all’Associazione nazionale delle bande italiane, sia le associazioni indipendenti. Una scelta che punta a garantire pari opportunità a tutto il tessuto bandistico regionale, valorizzando anche le esperienze meno strutturate ma radicate nei territori.

Domande dal 2 luglio al 29 ottobre 2026

Le domande di contributo potranno essere presentate dal 2 luglio al 29 ottobre 2026. La finestra temporale definita dalla Regione consentirà alle associazioni interessate di predisporre la documentazione necessaria e programmare gli acquisti.

Un altro elemento rilevante riguarda la modalità di erogazione. La norma consente infatti il pagamento dei contributi in un’unica soluzione anticipata, con l’obiettivo di semplificare il flusso finanziario a favore degli enti beneficiari.

La Regione punta a concludere le fasi istruttorie e a emettere i decreti di concessione entro la fine dell’esercizio finanziario 2026, così da rendere rapidamente disponibili le risorse.

Un investimento nella cultura di comunità

Il sostegno alle bande musicali si inserisce in una visione più ampia di promozione della cultura di prossimità, quella che nasce nei paesi, nei quartieri e nelle comunità locali.

Le bande non sono soltanto formazioni musicali: sono scuole informali di educazione artistica, luoghi di aggregazione e strumenti di trasmissione della memoria collettiva. Attraverso concerti, cerimonie e iniziative pubbliche, contribuiscono a tenere viva una parte significativa dell’identità culturale del Friuli-Venezia Giulia.

Con il nuovo stanziamento da 500mila euro, la Regione intende quindi offrire un sostegno concreto a un settore che continua a svolgere un ruolo importante nella vita sociale e culturale del territorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook