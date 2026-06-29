Più servizi in farmacia: cosa cambia con il nuovo accordo in Fvg

Le farmacie del Friuli-Venezia Giulia rafforzano il loro ruolo nella sanità territoriale. È stato sottoscritto a Udine il nuovo Accordo integrativo regionale tra la Regione e le organizzazioni rappresentative del settore, un’intesa che punta a rendere più accessibili i servizi sanitari di base e a valorizzare la rete delle farmacie di comunità.

Il punto centrale dell’accordo è il potenziamento della farmacia dei servizi, con uno stanziamento di 250mila euro nel 2026 e di un milione di euro dal 2027. Risorse che serviranno a consolidare le attività già avviate e ad ampliare le prestazioni disponibili per i cittadini.

In Friuli-Venezia Giulia sono presenti circa 400 farmacie, quasi la metà delle quali rurali o collocate in aree marginali. Proprio questa capillarità, secondo la Regione, rende le farmacie un presidio fondamentale, soprattutto nei territori più distanti dai principali centri sanitari.

Cup, vaccini, screening e telemedicina

L’accordo conferma i servizi già attivi nel triennio precedente, tra cui prenotazioni tramite Cup, vaccinazioni, screening, distribuzione di medicinali e dispositivi per il monitoraggio della glicemia nei pazienti diabetici.

La novità più significativa riguarda però la telemedicina. Le farmacie potranno essere coinvolte in prestazioni come elettrocardiogrammi, holter cardiaci e spirometrie, oltre ad altri servizi che saranno definiti con le Aziende sanitarie.

L’obiettivo è portare alcune prestazioni più vicino alle persone, riducendo spostamenti e accessi non necessari alle strutture sanitarie. In questo modo la farmacia diventa sempre più un punto di riferimento non solo per i farmaci, ma anche per l’orientamento e la presa in carico dei bisogni quotidiani di salute.

Più farmaci e dispositivi ritirabili in farmacia

Tra le novità dell’accordo c’è anche l’ampliamento della distribuzione per conto. Alcuni medicinali finora distribuiti direttamente dalle strutture ospedaliere potranno essere ritirati attraverso la rete delle farmacie di comunità.

Il nuovo sistema riguarda anche dispositivi medici a bassa complessità, come lancette, aghi e materiali monouso. Grazie al percorso informatizzato di prescrizione, già a regime in tutta la regione, il cittadino può recarsi in farmacia con la sola tessera sanitaria.

Si tratta di un passaggio importante per semplificare l’accesso ai servizi, in particolare per anziani, persone fragili e cittadini che vivono nei piccoli Comuni.

Sostegno alle farmacie rurali

Una parte delle risorse sarà destinata alle farmacie rurali e a basso fatturato, attraverso il Fondo regionale di solidarietà. La misura, introdotta in via sperimentale nel 2025, viene ora resa strutturale.

Per la Regione si tratta di una scelta strategica: mantenere attiva la rete delle farmacie nei territori più fragili significa garantire un presidio sanitario vicino alle persone, anche dove l’equilibrio economico delle attività è più difficile.

Riccardi: farmacie alleate del sistema sanitario

Secondo l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, il nuovo accordo rafforza un’alleanza fondamentale per la sostenibilità del Servizio sanitario regionale e per il contrasto all’inappropriatezza.

Le farmacie, ha spiegato, sono luoghi in cui opera una professionalità riconosciuta, capace di orientare il cittadino verso il percorso più corretto. Con il nuovo accordo, il Friuli-Venezia Giulia punta quindi a una sanità più vicina, più accessibile e più aderente ai bisogni reali delle persone.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook