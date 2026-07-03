L’APU dà il via alla nuova stagione con l’apertura della campagna abbonamenti

UDINE – L’APU Old Wild West Udine ha dato il via alla stagione 2026-27 presentando la nuova campagna abbonamenti. Sede dell’incontro l’auditorium di CrediFriuli, partner confermato dell’APU che ha affiancato il suo nome a quello del Palasport Primo Carnera.

La campagna abbonamenti riporta il claim “Amami ancora”, come la canzone di Gianna Nannini le cui note sono risuonate durante la presentazione. A dispetto di quello che succede in molte città del basket italiano, in cui la vendita dei titoli minaccia la fiducia e la passione dei tifosi, l’APU punta, infatti, a saldare il rapporto con i propri pubblico e territorio.

Tra le novità più importanti, la creazione di nuovi settori all’interno del palasport, con la divisione delle tribune in centrale e laterale, la possibilità, per gli abbonati, di farsi rimborsare il costo della singola partita di cui non si può usufruire (ed il cui biglietto potrà essere messo in vendita) ed una serie di sconti ed agevolazioni che fanno capo agli sponsor dell’APU, CrediFriuli in primis. Di sicuro interesse anche la collaborazione, e gli sconti per gli abbonati, con la CDA Volley Talmassons neo-promossa in serie A e che disputerà due match casalinghi all’impianto dei Rizzi.

La sottoscrizione degli abbonamenti avrà inizio con la prima fase del 13-26 luglio riservata alla conferma dei posti dei vecchi abbonati; si rinvia al sito internet ed alle pagine social della società per tutte le informazioni.

Vista la presenza del presidente Pedone e del G.M. Conti (mentre l’allenatore Vertemati è ancora impegnato con la nazionale maggiore), l’occasione è stata propizia anche per parlare del mercato dei bianconeri e della situazione del basket italiano.

Conti ha confermato che si prenderà tutto il tempo necessario per reperire l’ultimo tassello del mercato bianconero (una guardia/ala piccola) e che è soddisfatto del lavoro finora svolto: sono arrivati giocatori che hanno grandi motivazioni e valori e personalità che potranno essere facilmente apprezzati dai tifosi. In particolare, il playmaker Sisko punta a dimostrare di essere ancora il giocatore che si è fatto ammirare in Eurolega con la maglia del Bayern, mentre l’ala piccola Battle è stato definito come un giocatore “in rampa di lancio”.

Riguardo all’impiego in prima squadra dei tanti prospetti che si stanno mettendo in luce nella “cantera” bianconera, il presidente Pedone ha rivendicato con orgoglio il grande lavoro fatto con il settore giovanile, con tanti talenti del territorio che stanno sbocciando e con i risultati lusinghieri ottenuti, come la partecipazione alle fasi finali della NexGen da parte degli Under 19. E’ stato riconosciuto sia da Pedone che da Conti che la serie A rappresenta una sorta di collo di bottiglia attraverso cui è molto difficile passare arrivando dal settore giovanile e che solo i giocatori più preparati riescono a farcela. Riguardo in particolare al giovane playmaker Stjepanovic, Conti ha espresso la volontà per quest’anno di farlo giocare con un doppio tesseramento (giovanili APU / formazione dilettantistica regionale) finché, il prossimo anno, potrà scendere sul parquet con lo status di giocatore formato al pari di un italiano.

Sulla situazione del basket italiano che ha visto la compravendita di titoli di squadre di piazze importanti italiane (con la triangolazione Cremona-Brescia-Roma che ha sfiorato anche Trieste), Pedone ha detto di essere molto contrariato per quanto successo (“un cattivo spot per la pallacanestro italiana”) e che auspica che, in sede di Lega Basket, si riesca a dare degli impulsi alla Federazione affinché si fissino delle regole che impediscano le vendite dei titoli così facilmente e senza adeguato preavviso. Ha concluso rallegrandosi che Trieste sia riuscita ad uscirne viva da questo “tsunami” garantendo che nella stagione a venire ci saranno altri due gustosi derby regionali.

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