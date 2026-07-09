Cybersecurity, a Udine la simulazione che insegna alle imprese a reagire agli attacchi

La cybersicurezza entra nel cuore delle decisioni aziendali e diventa un banco di prova concreto per imprese, manager e professionisti. Lunedì 20 luglio 2026, dalle 14.30 alle 18.00, la sede di TEC4I FVG a Udine, in via Jacopo Linussio 51, ospiterà “Any Given Sunday”, una simulazione immersiva di un attacco informatico pensata per mettere alla prova la capacità delle aziende di reagire a una crisi cyber.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Ellypsys e IR24, non sarà un semplice convegno dedicato alla sicurezza digitale, ma una vera esperienza operativa. I partecipanti saranno coinvolti in uno scenario realistico, costruito per far emergere criticità, tempi di reazione, scelte organizzative e capacità di comunicazione nei momenti più delicati di un incidente informatico.

La sicurezza digitale non è più solo un tema tecnico

Il messaggio alla base dell’evento è chiaro: oggi un attacco cyber non riguarda soltanto i reparti IT. Per un’impresa può significare blocco dei processi, perdita di dati, interruzione dell’attività, danni reputazionali e difficoltà nei rapporti con clienti, fornitori e collaboratori.

Per questo “Any Given Sunday” si rivolge non solo agli specialisti informatici, ma anche a imprenditori, amministratori, direttori generali, responsabili di funzione e professionisti. L’obiettivo è far comprendere come la gestione di una crisi digitale richieda ruoli chiari, decisioni rapide e una comunicazione efficace, interna ed esterna all’organizzazione.

In un contesto segnato da minacce sempre più sofisticate e dall’attenzione crescente verso la resilienza aziendale, prepararsi prima che l’emergenza si verifichi diventa una scelta strategica, soprattutto per le piccole e medie imprese.

Una crisi cyber vissuta in tempo reale

Il valore della simulazione sta nella sua dimensione pratica. I partecipanti saranno chiamati a confrontarsi con i primi minuti e le prime ore di un attacco informatico, quando ogni decisione può incidere sulla tenuta complessiva dell’azienda.

Non si tratterà quindi di ascoltare soltanto indicazioni teoriche, ma di sperimentare in prima persona cosa significa affrontare una crisi: stabilire priorità, capire chi deve decidere, valutare come informare i diversi interlocutori, mantenere la continuità operativa e proteggere la reputazione aziendale.

Come sottolinea Filippo Bianco di TEC4I FVG, la tecnologia resta fondamentale, ma da sola non basta. In una crisi cyber contano anche consapevolezza del management, chiarezza dei ruoli e rapidità nelle decisioni. Portare il format a Udine significa offrire alle imprese del territorio uno strumento per misurare il proprio livello di preparazione e individuare gli aspetti da rafforzare.

Seconda tappa in Friuli-Venezia Giulia

Il format “Any Given Sunday” è già stato proposto in Friuli-Venezia Giulia con una partecipazione significativa da parte delle imprese. L’appuntamento di Udine rappresenta quindi la seconda occasione in regione e punta a coinvolgere in particolare il tessuto produttivo dell’area udinese.

Per TEC4I FVG, l’iniziativa si inserisce in una visione più ampia: aiutare le aziende a considerare la cybersecurity non come un adempimento o un tema astratto, ma come una capacità organizzativa da costruire nel tempo. La preparazione, infatti, non riguarda solo l’adozione di strumenti tecnologici, ma anche la capacità delle persone di reagire in modo coordinato sotto pressione.

Ellypsys e IR24 al fianco delle imprese

Il progetto vede la collaborazione di due realtà specializzate. Ellypsys, attiva nella cybersecurity, nell’analisi dei rischi e nella diffusione della cultura della sicurezza informatica, porterà il proprio contributo nel trasformare un tema spesso percepito come tecnico in un’esperienza concreta.

Per Alberto Stefani, Founder & CEO di Ellypsys, “Any Given Sunday” è l’occasione per rendere la cybersecurity un’esperienza pratica, facendo emergere il ruolo decisivo delle competenze e della capacità delle persone di prendere decisioni efficaci sotto pressione.

Accanto a Ellypsys ci sarà IR24, società specializzata nei servizi di cyber incident response e cyber resilience. Secondo Francesco Perna, Managing Director e Partner di IR24, la sicurezza informatica non può più essere imparata solo sui manuali: va vissuta sul campo, attraverso simulazioni che aiutino aziende e professionisti a comprendere la dinamica reale di un incidente.

TEC4I FVG e l’impegno per la sicurezza delle PMI

L’appuntamento di Udine rientra nel lavoro portato avanti da TEC4I FVG attraverso il proprio hub Tecnologie Digitali, dedicato alla sperimentazione e all’adozione di soluzioni avanzate per la gestione, l’elaborazione e la protezione dei dati aziendali.

L’obiettivo è accompagnare le imprese del Friuli-Venezia Giulia, in particolare le PMI, in percorsi concreti di rafforzamento della sicurezza digitale. Questo aspetto è particolarmente importante per le aziende che non dispongono di competenze specialistiche interne, ma che devono comunque proteggere dati, processi e continuità operativa.

Tra gli strumenti già attivi ci sono il Cybersecurity Check-up, pensato per ottenere una fotografia del livello di rischio digitale dell’azienda, e soluzioni di protezione della rete aziendale per migliorare la capacità di intercettare potenziali minacce. Non solo diagnosi, dunque, ma un percorso di accompagnamento che aiuta le imprese a leggere i segnali di rischio, stabilire priorità e costruire maggiore resilienza.

NIS2 e continuità operativa: perché prepararsi ora

La simulazione arriva in un momento in cui cresce l’attenzione verso gli obblighi introdotti dalla direttiva NIS2 e, più in generale, verso la necessità di rafforzare la sicurezza delle organizzazioni. Per molte imprese, soprattutto piccole e medie, la sfida non consiste soltanto nell’adeguarsi alle norme, ma nel comprendere quanto un incidente informatico possa incidere sulla competitività.

Un attacco cyber può compromettere la capacità di consegnare prodotti, erogare servizi, mantenere rapporti commerciali e tutelare la fiducia dei clienti. Per questo la cybersecurity diventa sempre più una questione di governance aziendale, non solo di infrastruttura tecnica.

Partecipazione gratuita con registrazione

La partecipazione a “Any Given Sunday” è gratuita, previa registrazione su Eventbrite fino a esaurimento posti. L’appuntamento è fissato per lunedì 20 luglio 2026, dalle 14.30 alle 18.00, nella sede di TEC4I FVG a Udine, in via Jacopo Linussio 51.

Per le imprese del territorio sarà un’occasione per capire quanto siano preparate ad affrontare una crisi cyber e quali strumenti organizzativi, tecnologici e decisionali possano fare la differenza quando un attacco informatico colpisce davvero.

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