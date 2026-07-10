Guidava un mezzo aziendale con la patente revocata e dopo aver bevuto: denunciato un 19enne, controlli anche negli alberghi

Guidava un veicolo aziendale durante l’orario di lavoro, nonostante la patente gli fosse stata revocata già nel 2023 e con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito. È quanto hanno accertato i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo durante una serie di controlli sul territorio che hanno portato a diverse denunce.

Il protagonista dell’episodio è un 19enne residente nel Tarcentino, rimasto coinvolto in un incidente stradale. Sottoposto all’alcoltest dai militari, è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro, motivo per cui è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Patente revocata da due anni

Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere un’ulteriore irregolarità. I carabinieri hanno infatti verificato che la patente di guida era stata revocata nel 2023, motivo per cui il giovane non era autorizzato a condurre alcun veicolo.

Non è stato quindi possibile procedere al ritiro del documento, già revocato in precedenza, ma al diciannovenne è stata contestata anche una sanzione amministrativa per essersi messo alla guida senza averne titolo.

Un secondo automobilista denunciato a Buja

Nel corso della stessa attività di controllo, i militari hanno denunciato anche un 28enne residente nel Friuli collinare, fermato mentre percorreva le strade del comune di Buja.

L’uomo presentava evidenti segni di alterazione dovuti all’assunzione di alcol e l’alcoltest ha evidenziato un valore vicino a 1,5 grammi per litro. Anche nei suoi confronti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, mentre la patente è stata ritirata in vista della successiva sospensione.

Controlli anche negli alberghi di Sappada

L’attività dei carabinieri non si è limitata alla sicurezza stradale. In collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Udine, sono stati effettuati controlli in due strutture alberghiere di Sappada.

Nel primo albergo sono state riscontrate carenze nella formazione del personale addetto al primo soccorso, oltre ad altre violazioni riguardanti la sicurezza antincendio. Nella seconda struttura, invece, è stata contestata la mancata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per entrambe le attività i rispettivi legali rappresentanti sono stati denunciati, mentre le irregolarità accertate hanno comportato ammende complessive pari a 23 mila euro.

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