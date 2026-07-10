Cronaca & AttualitàUdine
Martignacco: raccolta solidale di beni di prima necessità per le famiglie colpite dal terremoto in Venezuela
Un gesto concreto di solidarietà per aiutare le popolazioni colpite dal devastante terremoto che ha interessato il Venezuela. È questo l’obiettivo della raccolta di beni di prima necessità promossa dal consigliere comunale di Martignacco Stefano Buongiorno e dal consigliere comunale di Udine Maurizio Franz.
L’iniziativa si terrà sabato 11 luglio, dalle ore 10.00 alle 12.00, in Piazza Vittorio Veneto a Martignacco, dove cittadini e associazioni potranno consegnare il materiale destinato agli aiuti umanitari.
Tutti i beni raccolti saranno affidati all’associazione OverBugLine Rugby Codroipo, che provvederà a recapitarli alle popolazioni colpite dall’emergenza.
Saranno raccolti esclusivamente prodotti nuovi e non deperibili, tra cui:
- prodotti per l’igiene personale (shampoo, sapone, spazzolini da denti, dentifricio, assorbenti e salviette umidificate);
- prodotti per l’infanzia (pannolini, latte in polvere, omogeneizzati e salviette);
- materiale sanitario (medicinali da banco, guanti monouso e mascherine);
- biancheria e abbigliamento estivo nuovo (lenzuola, asciugamani, coperte in pile e torce elettriche);
- alimenti a lunga conservazione (pasta, riso, legumi, tonno in scatola, biscotti e barrette alimentari).
«Di fronte a una tragedia che ha messo in ginocchio migliaia di famiglie – dichiarano Stefano Buongiorno e Maurizio Franz – riteniamo doveroso dare un segnale concreto di vicinanza. Anche un piccolo gesto può fare la differenza per chi ha perso la casa, i propri beni e vive una situazione di grande difficoltà. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa raccolta solidale, contribuendo con prodotti di prima necessità che potranno offrire un aiuto reale alle persone colpite.»
I due consiglieri rivolgono un sentito ringraziamento a tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa e all’associazione OverBugLine Rugby Codroipo per la disponibilità e l’impegno nel coordinare la consegna del materiale raccolto. La solidarietà della comunità rappresenta un segnale importante di vicinanza e speranza nei confronti di chi sta affrontando una delle prove più difficili della propria vita.
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