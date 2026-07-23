Pordenone, nuova rissa in centro: giovane ferito alla mano, dieci persone identificate

Nel centro di Pordenone si è verificato un nuovo episodio di violenza che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nell’area cittadina. Nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio, una rissa scoppiata nei pressi di via Marsure, nella zona conosciuta come Bronx, ha coinvolto una decina di giovani, alcuni dei quali minorenni. Il bilancio è di un ragazzo ferito e di dieci persone identificate dalla Polizia di Stato.

La rissa nel pomeriggio in via Marsure

L’episodio si è verificato intorno alle 17:30, quando il gruppo, composto da una decina di persone di origine straniera, è venuto alle mani nei pressi della zona del Bronx. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite hanno preso parte anche alcuni minori.

La situazione è rapidamente degenerata fino a provocare il ferimento di uno dei partecipanti. Il giovane ha riportato una lesione alla mano, causata presumibilmente da un’arma da taglio.

I soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito. Insieme all’ambulanza sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale e della Questura, intervenuti per riportare la calma e avviare i rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto.

Il caso è stato quindi affidato alla Polizia di Stato, che ha identificato dieci persone coinvolte nella rissa. Alcuni dei partecipanti sono stati accompagnati in questura, dove sono proseguiti gli accertamenti investigativi per chiarire le responsabilità dei presenti e la dinamica dei fatti.

Un nuovo episodio dopo quello di Piazza Risorgimento

La rissa di via Marsure rappresenta l’ultimo episodio di violenza avvenuto nel giro di pochi giorni nel centro cittadino.

Lo scorso 15 luglio, infatti, un’altra lite era scoppiata in Piazza Risorgimento tra due cittadini stranieri. Anche in quel caso il diverbio era rapidamente degenerato fino all’aggressione fisica: uno dei due avrebbe morso l’altro al petto, provocandogli una ferita.

L’intervento congiunto di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale aveva consentito di riportare la situazione sotto controllo e di allontanare le persone coinvolte dall’area.

Il nuovo episodio alimenta le preoccupazioni per il ripetersi di episodi di violenza nel cuore di Pordenone, mentre proseguono le indagini della Polizia di Stato per accertare tutti gli aspetti della rissa avvenuta mercoledì pomeriggio.

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