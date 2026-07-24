Esodo estivo, sabato da bollino nero: 182 mila veicoli attesi sulla A4, il Lisert verso il record di traffico

Con il primo grande weekend dell’esodo estivo entra nel vivo anche la stagione del traffico intenso sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Sabato 25 luglio sarà infatti il primo dei cinque giorni da bollino nero, con una previsione di circa 182 mila transiti nell’arco delle 24 ore. Le criticità maggiori interesseranno la A4 Venezia-Trieste e la A34 Villesse-Gorizia, soprattutto in prossimità degli svincoli per le località balneari e alla barriera di Trieste Lisert.

A4 e A34 sotto pressione per il grande esodo

Le previsioni indicano rallentamenti e code sulla A4 in direzione Trieste, in particolare nelle ore mattutine e pomeridiane, nei pressi delle uscite verso il litorale. Dal primo pomeriggio è atteso un forte incremento del traffico anche alla barriera di Trieste Lisert, mentre in direzione Venezia potrebbero verificarsi code ai cosiddetti “caselli di mare”.

Sulla A34 Villesse-Gorizia, invece, il traffico sarà particolarmente intenso nel pomeriggio, con possibili rallentamenti in uscita alla barriera di Villesse verso Gorizia.

Il nodo del Lisert e i lavori sulla superstrada slovena

L’uscita di Trieste Lisert sarà il punto più delicato dell’intera rete. A pesare è la chiusura fino a novembre della carreggiata nord della superstrada slovena H4 (Vertoiba-Razdrto) per lavori, situazione che costringe gran parte del traffico a riversarsi sulla rete italiana.

Nei primi quindici giorni di luglio sono stati registrati quasi 43 mila veicoli in più rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a circa 3 mila mezzi aggiuntivi al giorno. Circa la metà è rappresentata da veicoli leggeri, aumentati del 9,4% rispetto allo scorso anno.

Sulla base di questi dati, Autostrade Alto Adriatico prevede che nella sola giornata di sabato possano transitare circa 24 mila veicoli attraverso la barriera del Lisert.

Le misure per limitare le code

Per contenere i disagi sono state predisposte diverse iniziative. È stato potenziato il personale di assistenza ai caselli per velocizzare le operazioni di pagamento, mentre tutte le piste saranno abilitate ai pagamenti contactless. Saranno inoltre ottimizzate le corsie dedicate al Telepass e ai pagamenti manuali.

In caso di code superiori ai tre chilometri in uscita al Lisert, entreranno in azione le safety car, impiegate insieme alla Polizia Stradale, con il compito di deviare i veicoli leggeri lungo la A34 Villesse-Gorizia.

Per affrontare le giornate di massimo afflusso saranno operativi circa 300 addetti, tra esattori, assistenti all’utenza, tecnici, operatori del call center e ausiliari alla viabilità, in collaborazione con Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, soccorsi sanitari e mezzi di soccorso meccanico.

Gli altri caselli più trafficati e le previsioni per domenica

Sempre nella giornata di sabato sono previsti quasi 17 mila veicoli in uscita a Latisana, circa 11 mila alla barriera di Cordignano e oltre 9 mila al casello di San Donà di Piave.

Per domenica 26 luglio, contrassegnata dal bollino rosso, sono attesi nuovi rallentamenti sulla A4 in entrambe le direzioni vicino agli svincoli balneari. In mattinata il traffico sarà sostenuto anche in ingresso alla barriera di Trieste Lisert verso Venezia, mentre sulla A28 Portogruaro-Conegliano si prevedono flussi elevati verso Portogruaro con possibili code all’uscita dello svincolo.

Le stime parlano di 20 mila ingressi al Lisert e 14 mila entrate al casello di Latisana, segno dell’inizio dei primi rientri dalle vacanze.

Infine, per agevolare la circolazione, resteranno in vigore i divieti di transito per i mezzi pesanti: sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22.

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