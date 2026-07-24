Oltre cinquanta appuntamenti da ottobre 2026 a giugno 2027, numerose esclusive regionali e trivenete e alcuni dei protagonisti più apprezzati della scena italiana e internazionale. Il Teatro Verdi di Pordenone ha presentato la nuova stagione 2026/2027, destinata ad accompagnare la città verso uno degli appuntamenti più importanti della sua storia recente: Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.

Il nuovo cartellone attraverserà diversi linguaggi artistici, dalla prosa alla musica, dalla danza alla lirica, rafforzando il ruolo del teatro come punto di riferimento culturale per il Friuli-Venezia Giulia e l’intero Nordest.

Una presentazione trasformata in spettacolo

La nuova stagione non è stata illustrata attraverso una tradizionale conferenza, ma con un evento pensato per coinvolgere il pubblico e portare simbolicamente il teatro nel cuore della città.

La presentazione ha avuto infatti come cornice Piazzetta Pescheria, dove parole, immagini, narrazione e musica dal vivo si sono intrecciate in una vera e propria performance. Protagonista della serata è stato il Trio Accordi Disaccordi, che ha accompagnato gli spettatori alla scoperta degli appuntamenti inseriti nel programma 2026/2027.

I contenuti multimediali e gli interventi dal vivo hanno trasformato l’anticipazione del cartellone in uno spettacolo aperto alla città, confermando la volontà del Teatro Verdi di sperimentare nuove forme di comunicazione e di avvicinare pubblici differenti.

Oltre cinquanta appuntamenti fino a giugno 2027

La stagione prenderà il via nell’ottobre 2026 e proseguirà fino a giugno 2027, coprendo proprio i mesi in cui Pordenone entrerà nel vivo delle iniziative legate al titolo di Capitale italiana della Cultura.

La programmazione promette una proposta ampia e articolata, con oltre cinquanta eventi e una particolare attenzione alle esclusive regionali e trivenete. Un palinsesto che punta a coniugare qualità artistica, apertura internazionale e capacità di dialogare con il territorio.

L’obiettivo è consolidare il teatro non soltanto come luogo di spettacolo, ma anche come spazio di incontro, partecipazione e crescita collettiva, in grado di contribuire alla trasformazione culturale e sociale della città.

Amirante: “Una proposta di altissimo livello”

Alla presentazione è intervenuta anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, su delega del governatore Massimiliano Fedriga.

«Quest’anno la presentazione della nuova stagione del Teatro Verdi di Pordenone ha stupito e coinvolto l’intera città, confermando la capacità di questa istituzione di innovare e di parlare a un pubblico sempre più ampio», ha dichiarato l’assessore.

Amirante ha inoltre ribadito il sostegno della Regione al percorso intrapreso dal teatro: «La Regione è convintamente al fianco del progetto del Teatro Verdi, che si avvicina all’appuntamento con Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 con una visione ambiziosa e una proposta di altissimo livello».

La cultura come motore di rigenerazione

La stagione 2026/2027 viene così inserita in una strategia più ampia, nella quale la cultura è chiamata a diventare uno strumento di sviluppo e valorizzazione del territorio.

Secondo Amirante, la cultura rappresenta infatti «un autentico progetto di rigenerazione territoriale» e uno dei mezzi più efficaci per rafforzare l’identità delle comunità e rendere il Friuli-Venezia Giulia sempre più attrattivo.

L’assessore ha richiamato anche l’esperienza di GO!2025, sottolineando come gli investimenti nel settore culturale possano produrre partecipazione, sviluppo e nuove opportunità. La cultura, ha concluso, continuerà quindi a essere uno degli assi portanti della programmazione regionale.

Il Teatro Verdi verso Pordenone 2027

Alla presentazione hanno partecipato il presidente della Fondazione Teatro Verdi Giovanni Lessio, il sindaco di Pordenone Alessandro Basso, l’assessore comunale alla Cultura Alberto Parigi e i consulenti artistici Emanuele Aldrovandi, per la prosa, e Alessandro Taverna, per musica e danza.

La nuova stagione si annuncia dunque come uno dei principali tasselli del percorso verso il 2027. Un cartellone pensato per accompagnare Pordenone nell’anno della Capitale italiana della Cultura e per riaffermare la centralità del Teatro Verdi come luogo di produzione, innovazione e partecipazione culturale.

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