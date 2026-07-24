Trieste, partono i lavori per sei fermate degli autobus: nuove pensiline e più accessibilità

Sono iniziati a Trieste i lavori per la realizzazione e l’adeguamento di sei fermate del trasporto pubblico locale, un intervento finanziato dalla Regione con 70.500 euro che punta a rendere le aree di attesa più accessibili, sicure e confortevoli. Il primo cantiere è stato aperto in viale Miramare 19, all’incrocio con via Ariosto, mentre la conclusione delle opere è prevista entro 90 giorni dalla consegna dei lavori.

Interventi pensati per limitare i disagi

Il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore alle Politiche del territorio Michele Babuder, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla presenza dei dirigenti comunali Andrea De Walderstein e Stefano Dalla Mora.

L’intervento sarà realizzato dalla società Ilsa di Trieste ed è stato pianificato per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità, evitando interferenze con il traffico estivo lungo la riviera di Barcola, uno dei punti più frequentati della città durante la bella stagione.

Fermate più accessibili e due nuove pensiline

Come spiegato dall’assessore Babuder, il progetto nasce per rispondere alle esigenze di un’utenza molto ampia, con particolare attenzione a famiglie con bambini, persone anziane e cittadini con difficoltà motorie.

Le sei fermate sono state individuate in base al loro utilizzo da parte delle categorie più fragili e di chi raggiunge la stazione ferroviaria di Barcola. Dopo l’intervento in viale Miramare, i lavori proseguiranno con una fermata in direzione Barcola subito dopo il ponte ferroviario e con altri interventi nella zona del California, verso il bivio.

Oltre all’installazione di due nuove pensiline, tutte le fermate saranno interessate da opere di abbattimento delle barriere architettoniche, con l’eliminazione delle criticità dovute a masegni, radici affioranti e cordoli non adeguati.

Materiali drenanti e tutela del verde

Il progetto prevede anche interventi per la salvaguardia dell’ambiente urbano. Saranno infatti utilizzati materiali drenanti per proteggere le alberature esistenti e verranno sistemate alcune aiuole oggi prive di vegetazione, coprendo il terreno in pendenza e preservando l’apparato radicale delle piante.

Questi lavori interesseranno sia le fermate già esistenti sia quelle di nuova realizzazione.

Nuovi interventi anche ad Altura e Opicina

Il piano non riguarda soltanto Barcola. In via Alpi Giulie, nel rione di Altura, sarà infatti realizzata una nuova fermata grazie anche a un accordo con Ater. Nelle vicinanze del cosiddetto super condominio sorgerà una piazzola d’attesa più ampia, progettata soprattutto per offrire maggiore comfort alle persone anziane e dotata di una copertura contro pioggia e sole.

Pensiline analoghe saranno installate anche a Opicina, nell’ambito di un progetto più ampio dedicato alle borgate del Carso, che comprenderà anche via Freud.

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