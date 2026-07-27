Lignano, controlli dei carabinieri: pistola softair, droga, patenti ritirate e un arresto

Proseguono i controlli dei carabinieri a Lignano Sabbiadoro per garantire sicurezza durante la stagione estiva. Tra venerdì e sabato i militari della Stazione di Lignano e della Compagnia di Latisana hanno intensificato i servizi nelle aree più frequentate dai giovani e lungo le principali vie della località balneare. Il bilancio dell’operazione comprende denunce, segnalazioni per droga, patenti ritirate e un arresto.

Giovane denunciato con una pistola softair

Nel corso dei pattugliamenti, svolti sia in uniforme sia in abiti civili, i carabinieri hanno denunciato un giovane residente in provincia di Treviso. Durante un controllo è stato trovato in possesso di una pistola softair, riproduzione di un’arma in dotazione alle forze di polizia, priva del tappo rosso, elemento che la rende facilmente confondibile con un’arma vera.

Nei confronti del ragazzo è stata inoltre avanzata la proposta di foglio di via obbligatorio dal Comune di Lignano Sabbiadoro.

Tre segnalazioni per droga

L’attività dei militari ha interessato anche il contrasto al consumo di sostanze stupefacenti. Tre giovani, provenienti dalle province di Padova, Treviso e Pordenone, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di droga.

Durante i controlli sono stati sequestrati cinque grammi di marijuana, due sigarette già confezionate contenenti marijuana e tabacco e un grammo di cocaina.

Due automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza

Nel corso del fine settimana sono scattate anche due denunce nei confronti di automobilisti sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore a un grammo per litro.

Per entrambi i conducenti i carabinieri hanno proceduto con il ritiro della patente di guida, come previsto dalla normativa vigente.

Arrestato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione

L’operazione si è conclusa con l’esecuzione di un ordine di carcerazione. I militari hanno infatti rintracciato un cittadino bosniaco ricercato per una condanna relativa a lesioni personali commesse a Latisana nel marzo del 2020.

Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Udine, dove dovrà scontare una pena di cinque anni di reclusione.

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