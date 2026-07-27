Monfalcone Estate 2026, tutti gli eventi dal 28 luglio al 1° agosto

Monfalcone saluta luglio e accoglie agosto con una settimana ricca di appuntamenti, tra cinema all’aperto, letture per bambini, incontri con gli autori, visite al Museo della Cantieristica, musica e danza. Dal 28 luglio al 1° agosto, il calendario di Monfalcone Estate 2026 attraverserà piazze, giardini, spiagge e spazi culturali della città, offrendo iniziative rivolte a pubblici diversi.

Una programmazione diffusa che punta a valorizzare i luoghi cittadini e ad affiancare agli eventi serali anche l’offerta culturale permanente del Museo della Cantieristica.

Cinema sotto le stelle con “Dragon Trainer”

Il primo appuntamento è in programma martedì 28 luglio alle 21.30, in piazza Falcone e Borsellino, con la rassegna “Il Martedì è Cinema”.

Sul grande schermo sarà proiettato Dragon Trainer, film live-action uscito nel 2025 e diretto da Dean DeBlois, rifacimento della pellicola d’animazione del 2010. La storia segue un giovane vichingo che stringe un legame inatteso con un drago, considerato da sempre un nemico dal suo popolo.

La proiezione rappresenta una nuova occasione per vivere il centro cittadino attraverso il cinema all’aperto, uno degli appuntamenti più attesi della programmazione estiva.

Letture per bambini sulla spiaggia di Marina Julia

Mercoledì 29 luglio alle 18, Marina Julia ospiterà un nuovo incontro con “Storie per stare insieme”, l’iniziativa dedicata ai bambini dai tre anni in su.

Le letture ad alta voce, a ingresso gratuito, saranno curate dalla Biblioteca comunale di Monfalcone e dai Lettori in Cantiere, che torneranno in spiaggia dopo il precedente appuntamento.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli ai libri attraverso un momento informale di condivisione, inserito nello scenario estivo del litorale monfalconese.

Al Museo della Cantieristica il volume sui fratelli Psacaropulo

La giornata di venerdì 31 luglio sarà particolarmente intensa. Alle 18, nella sala Mascherini del Museo della Cantieristica, in via del Mercato 3, verrà presentato il libro “Alice e Alessandro Psacaropulo: la stagione della decorazione navale”, pubblicato da Nuove Edizioni della Laguna.

Il volume, scritto da Michele Casaccia e Massimo De Grassi con il contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia, ricostruisce il sodalizio artistico dei due fratelli attraverso progetti, bozzetti preparatori, fotografie d’epoca, corrispondenze e materiali d’archivio inediti.

Il lavoro approfondisce il ruolo degli artisti in una delle stagioni più creative dell’umanesimo industriale italiano del secondo dopoguerra, dedicando particolare attenzione anche alla produzione scultorea di Sandro Psacaropulo.

Nella stessa sala è visitabile fino al 13 settembre la mostra dedicata ad Alice e Alessandro Psacaropulo.

Monfalcone Geografie Estate chiude con l’Orient Express

Sempre venerdì 31 luglio, alle 18.30, il giardino della Biblioteca comunale ospiterà l’ultimo incontro della rassegna Monfalcone Geografie Estate.

Protagonista sarà il libro Orient Express di Tino Mantarro e Marco Carlone, presentato a cura di Katia Bonaventura. Il volume racconta il viaggio compiuto dai due autori lungo il percorso del celebre treno che, a partire dal 4 ottobre 1883, collegava Parigi a Costantinopoli.

A centoquarant’anni dal primo viaggio, Mantarro e Carlone hanno ripercorso quell’itinerario utilizzando normali convogli ferroviari, lontani dal lusso del treno che nel tempo trasportò sovrani, scrittori, spie, migranti ed esuli.

Visite al MuCa e festa in viale San Marco

Sabato 1° agosto torneranno le visite guidate al Museo della Cantieristica e al Cantiere, previste alle 10 e alle 11. Il costo è di 5 euro. Informazioni e prenotazioni sono disponibili al numero 0481 494280 e all’indirizzo urp@comune.monfalcone.go.it.

La prima serata di agosto sarà invece dedicata alla musica e alla danza. Dalle 20.30, viale San Marco ospiterà “Viale in musica”, una festa di piazza a ingresso gratuito.

Dalle 21 si esibiranno la Dance Academy Nueva Clave di Gradisca d’Isonzo, Annalisa Danze di Trieste, Love Dance Academy e Dance House Academy, in collaborazione con SalsaRikamo. Alle 21.30 il pubblico sarà invitato a scendere in pista con il dance party di Bepi Comin DJ.

Un calendario per residenti e turisti

Il sindaco Luca Fasan ha sottolineato come Monfalcone Estate continui a proporre appuntamenti capaci di valorizzare i diversi spazi della città, offrendo occasioni di svago e socialità per residenti e visitatori.

Particolare attenzione viene riservata al Museo della Cantieristica, che durante l’estate rafforza il proprio ruolo come punto di riferimento culturale grazie alle visite guidate, alle esposizioni e agli incontri di approfondimento.

Secondo l’assessore agli Eventi e ai Rioni Irene Cristin, il programma di agosto intreccia la memoria del cantiere, i racconti di viaggio e la festa di piazza, con l’obiettivo di coinvolgere chi resta in città e attirare i turisti che hanno scelto il Friuli-Venezia Giulia come destinazione estiva.

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