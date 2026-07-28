Ciclismo giovanile, il 1° agosto a Codroipo i Campionati italiani cronometro a squadre

Il grande ciclismo giovanile italiano farà tappa in Friuli-Venezia Giulia. Sabato 1° agosto 2026, Codroipo ospiterà i Campionati italiani cronometro a squadre, una delle manifestazioni più attese della stagione nazionale, con oltre cinquanta formazioni provenienti da tutta Italia e circa 1.500 presenze complessive tra atleti e staff.

L’evento, presentato nella sede della Regione a Udine, assegnerà sei titoli tricolori e porterà sulle strade del Medio Friuli alcuni dei migliori talenti emergenti del ciclismo italiano.

Sei maglie tricolori in palio a Codroipo

La competizione coinvolgerà le categorie Allievi, Allieve, Juniores, Juniores donne, Under 23 e Donne Élite/Under 23. Ogni formazione dovrà affrontare il percorso cercando il migliore equilibrio tra velocità, coordinazione e gestione dello sforzo, elementi decisivi nella cronometro a squadre.

La manifestazione è organizzata dal Team Tiepolo Udine Cycling Asd, in collaborazione con Fvg Bike Festival e con il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La scelta della Federazione Ciclistica Italiana di affidare l’appuntamento a Codroipo rappresenta un riconoscimento importante per il movimento regionale, sempre più presente nel panorama nazionale grazie all’attività delle società e ai risultati ottenuti dagli atleti del territorio.

Anzil: «Un riconoscimento per tutto il ciclismo regionale»

Alla presentazione sono intervenuti il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil, il presidente di Fvg Bike Festival Andrea Cainero, il responsabile del Team Tiepolo Marco Floreani e il vicepresidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana Stefano Bandolin.

«La decisione della Federazione Ciclistica Italiana di scegliere il Friuli-Venezia Giulia, e in particolare Codroipo, rappresenta un riconoscimento importante per il Team Tiepolo Udine e per l’intero movimento ciclistico regionale», ha dichiarato Anzil.

Secondo il vicegovernatore, l’assegnazione dei Campionati premia la qualità organizzativa delle società regionali e la loro capacità di accompagnare la crescita dei giovani corridori, offrendo occasioni di confronto ad alto livello.

Il ruolo del Team Tiepolo Udine

La fiducia della Federazione arriva anche dopo il prestigioso titolo italiano Juniores conquistato nel 2025 dal Team Tiepolo Udine.

Un risultato che, secondo Anzil, testimonia il valore sportivo e organizzativo della società friulana, oggi chiamata a mettere la propria esperienza al servizio di una manifestazione di respiro nazionale.

L’appuntamento di Codroipo sarà quindi non soltanto una gara per l’assegnazione delle maglie tricolori, ma anche una vetrina per il lavoro svolto quotidianamente da tecnici, dirigenti, volontari e famiglie impegnati nella crescita del ciclismo giovanile.

Un percorso tra Villa Manin, Rivolto e San Martino

Particolarmente significativo sarà il tracciato scelto per la competizione. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi del territorio, unendo sport, storia e promozione turistica.

I corridori transiteranno davanti a Villa Manin, uno dei simboli culturali e architettonici del Friuli-Venezia Giulia. La gara toccherà inoltre l’area dell’aeroporto del 2° Stormo dell’Aeronautica Militare di Rivolto e San Martino di Codroipo, dove si trova il Museo delle carrozze.

«Il passaggio davanti a Villa Manin consente alla competizione di attraversare uno dei luoghi più rappresentativi della regione», ha evidenziato Anzil, sottolineando come l’evento possa coniugare sport, valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del territorio.

La presentazione della gara nel municipio

Il cuore organizzativo della manifestazione sarà il municipio di Codroipo, dove verranno ospitati la direzione di corsa, il collegio di giuria e i cronometristi.

La presentazione ufficiale della gara è prevista giovedì 30 luglio alle 18, sempre nel municipio cittadino. Sarà il primo momento pubblico di avvicinamento a un fine settimana che promette di portare a Codroipo centinaia di atleti, tecnici, dirigenti e appassionati.

Per il Friuli-Venezia Giulia, i Campionati italiani cronometro a squadre rappresentano una nuova occasione per confermare la capacità del territorio di ospitare grandi manifestazioni sportive, valorizzando contemporaneamente le eccellenze locali e il movimento ciclistico giovanile.

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