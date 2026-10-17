Festa dello Sci 2026 a Udine, premiati i primi tre del Gran Prix

UDINE – La Festa dello Sci 2026, organizzata dalla Federazione italiana sport invernali (Fisi), si è svolta il 17 ottobre 2026 nell’Auditorium Antonio Comelli, nella sede della Regione a Udine. La giornata era dedicata ai valori dello sport, alla crescita dei giovani talenti e alla condivisione dei traguardi raggiunti. È intervenuto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil; ha partecipato anche l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli. La manifestazione, che riunisce il movimento degli sport invernali regionali, ha previsto la premiazione dei primi tre atleti classificati nel circuito Gran Prix per ciascuna disciplina.

“La Festa dello Sci è un tributo alla passione e all’impegno di chi vive lo sport, oltre che ai risultati raggiunti dagli atleti. È una bella occasione per riscoprire il piacere di stare insieme e condividere l’entusiasmo che anima il movimento sportivo regionale. Il Friuli Venezia Giulia ha la fortuna di possedere montagne straordinarie, autentiche palestre all’aperto dove praticare le discipline invernali e vivere il piacere dello sport a contatto con la natura”.

“La Regione ha deciso in questi anni di puntare sullo sport perché lo considera uno straordinario strumento per contribuire a creare luoghi in cui sia sempre più bello vivere – ha sottolineato Anzil -. Le risorse pubbliche diventano veri investimenti grazie alla passione di quanti, professionisti e volontari, permettono ogni giorno a tanti bambini e ragazzi di praticare lo sport che amano”. Il vicegovernatore ha poi ringraziato tutte le persone che, con il proprio impegno, sostengono il movimento sportivo regionale: volontari, allenatori e dirigenti.

“Come istituzioni abbiamo il compito di predisporre misure che favoriscano la pratica sportiva, ma abbiamo anche il dovere di esprimere, a nome dell’intera comunità regionale, la nostra riconoscenza a chi rende possibile tutto questo. La nostra presenza oggi è soprattutto un modo per dirvi grazie per quello che fate”, ha concluso Anzil.

“La Regione Friuli Venezia Giulia continua a sostenere il mondo degli sport invernali attraverso un importante impegno finanziario, con investimenti destinati al potenziamento e al miglioramento dei poli sciistici, ma anche al sostegno delle attività sportive nel loro complesso. Un’attenzione particolare è rivolta ai vivai e al settore giovanile, fondamentali per la crescita dei nostri talenti e per il futuro delle discipline invernali. Gli importanti appuntamenti sportivi che abbiamo in calendario rappresentano inoltre un trampolino per accrescere l’attrattività del Friuli Venezia Giulia, promuovendo una frequentazione delle nostre montagne attenta alla sicurezza e valorizzandone le straordinarie potenzialità”, ha evidenziato Zilli.

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