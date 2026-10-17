A Udine la mostra “Life is now” di Francesco Cescutti: orari fino al 19 novembre

UDINE – La mostra personale Life is now dell’artista udinese Francesco Cescutti è stata inaugurata il 17 ottobre 2026 alla Galleria d’Arte La Loggia. All’inaugurazione è intervenuto il vicegovernatore e assessore regionale alla Cultura Mario Anzil.

Anzil ha affermato: «L’arte ha la straordinaria capacità di interpretare il tempo in cui viviamo e di offrire nuovi sguardi sulla realtà. Sviluppata attraverso oltre cinquantacinque anni di attività pittorica, la ricerca di Francesco Cescutti rappresenta una testimonianza significativa di come la creatività possa affrontare i grandi temi della società contemporanea, dando forma a riflessioni che coinvolgono la sensibilità di ciascuno di noi».

«Il titolo scelto per questa esposizione – ha osservato Anzil – ci richiama al valore del presente, alla consapevolezza del tempo che stiamo vivendo e alla responsabilità che abbiamo nei confronti del mondo che ci circonda. Attraverso immagini familiari, appartenenti alla memoria collettiva, Cescutti costruisce un linguaggio personale che invita il pubblico a interrogarsi sul significato delle cose e sulle contraddizioni della nostra epoca».

La pittura di Cescutti mette in scena guerra, consumo e memoria

Da oltre cinquantacinque anni Cescutti sviluppa una ricerca pittorica che ha nella Pop Art il proprio linguaggio privilegiato. Oggetti, personaggi e simboli immediatamente riconoscibili vengono sottratti al loro significato abituale e ricomposti attraverso una pittura fortemente materica, con stratificazioni, superfici consumate e colori vivaci. Tra i temi affrontati figurano la guerra, la violenza, il consumo, la perdita e la memoria. Nell’opera No War, la scritta contro la guerra viene invasa da soldatini tridimensionali, in una rappresentazione della violenza che coinvolge direttamente lo spettatore.

«Trovo particolarmente interessante – ha aggiunto il vicegovernatore – la capacità dell’artista di utilizzare elementi della cultura popolare per affrontare questioni universali. Anche il tema della guerra, purtroppo così presente nella nostra attualità, viene proposto attraverso un linguaggio visivo di grande immediatezza, che induce a riflettere sul valore della vita e sulla necessità di custodirla».

«Questa esposizione – ha concluso Anzil – offre inoltre l’occasione per valorizzare il percorso di un artista del nostro territorio che ha saputo sviluppare nel tempo una propria identità espressiva. È importante che Udine continui a offrire occasioni di incontro con l’arte contemporanea, favorendo il dialogo tra gli artisti e la comunità e alimentando quella vitalità culturale che rappresenta una ricchezza per il Friuli Venezia Giulia».

Life is now alla Galleria La Loggia: apertura fino al 19 novembre

La mostra resterà aperta fino al 19 novembre 2026 alla Galleria d’Arte La Loggia, in piazza Libertà 11. È visitabile dal giovedì al sabato dalle 17.30 alle 19.30 e la domenica dalle 11.30 alle 13.

Le altre foto della notizia

Foto a corredo del comunicato della Regione Friuli Venezia Giulia, con le didascalie originali.

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