Cadute, ustioni, soffocamenti e intossicazioni: anche un ambiente familiare come la propria casa può nascondere rischi per i bambini. Per aiutare genitori, insegnanti e cittadini a riconoscere i pericoli e prevenire gli incidenti, l’IRCCS materno-infantile Burlo Garofolo di Trieste organizza una nuova edizione di “Bimbi Sicuri”, la campagna dedicata alla sicurezza in età pediatrica.

L’appuntamento è per mercoledì 21 ottobre 2026, dalle 16 alle 18.30, nell’aula magna dell’ospedale. L’incontro sarà aperto a tutta la cittadinanza e affronterà i rischi presenti nelle abitazioni, la sicurezza dei bambini durante gli spostamenti in automobile e le strategie di prevenzione.

Incidenti domestici, un problema da non sottovalutare

Ogni anno una parte degli accessi al Pronto soccorso pediatrico del Burlo Garofolo è dovuta a incidenti avvenuti tra le mura domestiche. Situazioni che possono verificarsi anche durante le normali attività quotidiane e che, in alcuni casi, potrebbero essere evitate adottando semplici precauzioni.

Secondo il Ministero della Salute, cadute, urti, schiacciamenti, ferite, soffocamenti e ustioni sono tra le principali dinamiche degli infortuni domestici in età infantile.

I rischi cambiano con la crescita. Nei primi mesi di vita, ad esempio, è importante evitare di lasciare il neonato incustodito su letti e fasciatoi. Quando il bambino comincia a muoversi autonomamente, diventano particolarmente importanti la sicurezza degli arredi, delle scale e degli oggetti che può raggiungere.

La prevenzione riguarda anche farmaci e detergenti, che devono essere conservati fuori dalla portata dei più piccoli, così come pentole, liquidi bollenti e altri oggetti potenzialmente pericolosi.

Come rendere la casa più sicura per i bambini

Uno degli obiettivi dell’iniziativa è aiutare gli adulti a individuare i rischi che possono passare inosservati nella vita di tutti i giorni.

La sicurezza domestica non dipende soltanto dalla sorveglianza, ma anche dall’organizzazione degli ambienti. Proteggere le scale, mettere in sicurezza mobili e finestre, tenere lontani gli oggetti di piccole dimensioni e prestare attenzione alle fonti di calore sono alcune delle precauzioni indicate nei materiali di prevenzione del Ministero della Salute.

Anche la cucina e il bagno richiedono particolare attenzione, soprattutto quando i bambini sono molto piccoli. Le misure di sicurezza devono inoltre essere adattate progressivamente all’età e alle capacità motorie del bambino.

Il programma dell’incontro al Burlo Garofolo

La giornata del 21 ottobre inizierà alle 16, con l’apertura affidata alla dottoressa Claudia Carosi.

Dalle 16.10 alle 17.10, la dottoressa Ingrid Rabach affronterà il tema delle statistiche sugli infortuni pediatrici e degli incidenti domestici. Seguirà, dalle 17.10 alle 17.30, l’intervento della dottoressa Sabrina Grieco dedicato agli incidenti automobilistici che coinvolgono i bambini.

Alle 17.30 il dottor Pasquale Landini parlerà di come rendere più sicura la casa, mentre dalle 17.50 alle 18.20 la dottoressa Margherita Dal Cin approfondirà la prevenzione e la promozione della salute durante la crescita.

L’incontro si concluderà con un momento di confronto e dibattito fino alle 18.30.

L’iniziativa rientra nella campagna “Bimbi Sicuri”, collegata agli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, con particolare attenzione all’informazione e alla sensibilizzazione delle famiglie.

Dove e quando partecipare

L’appuntamento è fissato per mercoledì 21 ottobre 2026, dalle ore 16 alle 18.30, presso l’aula magna della palazzina ambulatori dell’IRCCS Burlo Garofolo, in via dell’Istria 65/1 a Trieste.

La sala si trova nella prima palazzina sulla sinistra entrando dall’ingresso principale dell’ospedale.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, con particolare interesse per genitori, insegnanti e persone che si occupano quotidianamente di bambini.

Tutte le informazioni e gli orari dei singoli interventi sono disponibili nel programma ufficiale dell’incontro “Bimbi Sicuri” pubblicato dal Burlo Garofolo.

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