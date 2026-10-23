A Gemona del Friuli il libro su Enzo Cainero presentato allo Sport Business Forum

GEMONA DEL FRIULI – A Gemona del Friuli il 23 ottobre 2026, l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli è intervenuta nell’ambito dello Sport Business Forum alla presentazione del libro di Antonio Simeoli, curato dal gruppo NEM e dedicato a Enzo Cainero.

Nel suo intervento, Zilli ha ricordato l’impegno di Cainero nello sport, nel volontariato e nella Protezione Civile. «Enzo Cainero è stato un uomo, un friulano, che ha saputo dedicare grande energia e straordinario talento non soltanto al mondo dello sport, ma anche al volontariato e alla Protezione Civile, distinguendosi per la costante capacità di coinvolgere e unire».

Come ha spiegato la rappresentante della Giunta regionale, durante i due giorni a Gemona del Friuli dedicati allo sport la presentazione del volume assume un rilievo fondamentale.

«Enzo Cainero – ha aggiunto l’assessore – rappresenta per tutti noi un mito intatto che non tramonta. Grazie a questa pubblicazione, i giovani che praticano sport hanno l’opportunità di ripercorrerne la storia, dagli esordi come calciatore fino alle molteplici attività che ne hanno caratterizzato la carriera, cogliendone soprattutto la vicinanza alle nuove generazioni e il profondo legame con la terra friulana e la sua gente».

Secondo Zilli, si tratta di un patrimonio morale e umano di straordinario valore che la Regione intende valorizzare.

«L’amore che provava per la sua terra – ha concluso l’assessore – è un privilegio immenso per la nostra regione, che continua a sognare e costruire in grande seguendo le sue orme».

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