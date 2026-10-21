Triestespresso Expo, a Trieste la 12ª edizione per il settore del caffè

TRIESTE – La dodicesima edizione di Triestespresso Expo è stata inaugurata a Trieste il 21 ottobre 2026. Alla cerimonia ha partecipato l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti.

“Nonostante le tensioni geopolitiche globali, in questi giorni Trieste conferma il proprio ruolo di capitale del caffè. Triestespresso Expo continua a essere un momento fondamentale per sostenere lo sviluppo economico di questo settore per il nostro territorio”.

Triestespresso Expo riunisce operatori e buyer ogni due anni

“Questa manifestazione non rappresenta soltanto un’occasione per il pubblico di scoprire il mondo che ruota attorno a una tazzina, ma costituisce soprattutto – ha sottolineato Roberti – un punto di incontro cruciale per gli operatori del settore. Produttori di caffè e di macchinari, importatori, buyer internazionali e fornitori di accessori ogni due anni si ritrovano a Trieste per condividere le ultime innovazioni, interessanti opportunità di business e nuovi prodotti”.

Nel portare i saluti del governatore del Friuli-Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga e dell’intera Giunta regionale, Roberti ha ricordato la crescita e il successo di una scommessa iniziata oltre vent’anni fa, in un contesto completamente differente.

La fiera promuove opportunità commerciali e nuovi spazi fieristici

“Trieste è per vocazione naturale una capitale storica e culturale del caffè, un comparto che muove un vasto indotto economico che interessa direttamente il nostro sistema portuale. Triestespresso Expo – ha rimarcato l’assessore – ha un valore strategico per il Friuli-Venezia Giulia perché riesce a favorire opportunità commerciali sul territorio e a promuovere gli investimenti locali”.

“Se è vero che la situazione internazionale è particolarmente complessa, non possiamo dimenticare che il Generali Convention Center che oggi ospita questa importante fiera, è stato inaugurato proprio nel pieno della pandemia causata dal Covid-19. Lo sviluppo di Triestespresso – ha aggiunto l’esponente della Giunta Fedriga – dimostra che la scommessa è stata vinta e l’Amministrazione regionale è pronta a sostenere l’acquisto e la riqualificazione di nuovi spazi per far crescere l’industria fieristica”.

Filiera del caffè, Roberti richiama norme Ue e aumento dei costi

“Di fronte alle nuove sfide, alcune di carattere normativo imposte dall’Unione europea, oggi è sempre più determinante saper conciliare la tutela ambientale con la sostenibilità economica. Le istituzioni – ha concluso Roberti – devono continuare a battersi per difendere la filiera produttiva del caffè per evitare che l’aumento incontrollato dei costi finisca per penalizzare imprese e consumatori”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook