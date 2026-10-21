Trieste, irrompono in un B&B a volto coperto e con un manganello: due 19enni finiscono in ospedale

TRIESTE – Una violenta rapina si è consumata nella serata di martedì 20 ottobre all’interno di un bed and breakfast nel rione di Ponziana, a Trieste. Alcune persone con il volto coperto, armate di un manganello, avrebbero fatto irruzione nell’appartamento, aggredendo i giovani presenti e impossessandosi di alcuni oggetti di valore. Il bilancio è di due ragazzi di 19 anni feriti, entrambi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara. Sull’episodio indagano i carabinieri.

L’allarme lanciato da un’addetta alle pulizie

Secondo le prime informazioni, a far scattare l’intervento delle forze dell’ordine sarebbe stata un’addetta alle pulizie, che avrebbe notato alcune persone coinvolte in una violenta lite all’interno della struttura ricettiva.

La segnalazione al 112 ha portato sul posto i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire la dinamica dell’aggressione.

Rapinatori a volto coperto e armati di manganello

Stando a una prima ricostruzione, un gruppo di giovani avrebbe invitato nell’appartamento alcuni conoscenti. All’interno dell’abitazione, però, si sarebbero presentati alcuni individui con il volto coperto e muniti di un manganello.

Ne sarebbe scaturita una violenta colluttazione, durante la quale due ragazzi, entrambi nati nel 2007, sono rimasti feriti. Nel corso della rapina sarebbero stati inoltre sottratti alcuni oggetti di valore presenti nell’appartamento.

Due giovani trasportati all’ospedale di Cattinara

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari, con un’ambulanza della Sogit, per prestare soccorso alle persone coinvolte nell’aggressione.

I due giovani feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle loro condizioni.

Indagini dei carabinieri per ricostruire la rapina

Le indagini sono affidate ai carabinieri, impegnati a chiarire l’esatta successione degli eventi e a identificare le persone coinvolte.

Restano da accertare le circostanze che hanno portato all’aggressione e il ruolo dei soggetti presenti nell’appartamento al momento della rapina.

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