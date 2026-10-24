Sanità, a Udine Riccardi: assistenza domiciliare oltre 35mila utenti

UDINE – L’assistenza domiciliare integrata per gli over 65 in Friuli Venezia-Giulia è raddoppiata, passando da 17mila a oltre 35mila utenti. «Valutare l’efficienza del sistema sanitario basandosi unicamente sul numero dei posti letto o sulla flessione dei ricoveri non rispecchia la reale evoluzione dei bisogni di salute. La riduzione di 15mila ricoveri ospedalieri è un dato positivo se trova il potenziamento dei servizi erogati sul territorio» ha detto il 24 ottobre 2026 a Udine l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, in occasione del XIV congresso della sezione regionale della Federazione delle Associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti.

Più prestazioni ambulatoriali e posti nelle strutture residenziali

Come ha spiegato Riccardi, le prestazioni ambulatoriali sono aumentate del 30%, passando da 4 a 5 milioni. I posti convenzionati nelle strutture residenziali per non autosufficienti sono cresciuti da 7mila a 8mila; l’impegno di spesa corrente per l’abbattimento delle rette è salito da 70 a 110 milioni di euro.

«Il nostro obiettivo prioritario – ha aggiunto l’assessore – è garantire l’appropriatezza delle prestazioni ed evitare ricoveri impropri, riducendo i disagi per i pazienti e le famiglie e alleggerendo la pressione sui presidi ospedalieri. L’ospedale deve mantenere la propria centralità nella gestione delle acuzie, mentre la rete territoriale, che continuiamo a consolidare e a dotare di risorse professionali, deve garantire risposte tempestive ed efficaci per tutte le altre esigenze di cura».

Riccardi: alleanza tra internisti e cure primarie

In relazione al congresso, l’assessore ha rimarcato il ruolo fondamentale degli internisti nel funzionamento della medicina ospedaliera. «Ritengo – ha affermato l’assessore – si tratti di un lavoro molto importante che dimostra la disponibilità, per me particolarmente preziosa, da parte dei professionisti a condividere con noi questo percorso di rafforzamento della presenza sul territorio».

Secondo Riccardi, la medicina interna risponde a fenomeni che si governano prevalentemente all’interno degli ospedali; tuttavia, in termini di appropriatezza, occorre estendere questa filiera.

«Serve quindi – ha concluso il rappresentante della Giunta regionale – una grande alleanza tra questo sistema professionale e quello delle cure primarie, per offrire risposte sempre più adeguate e puntuali ai cittadini».

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