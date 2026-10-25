Rivignano, 65 anni per la sezione Afds: oltre 400 iscritti e 260 donatori attivi

RIVIGNANO – La sezione Afds di Rivignano ha celebrato domenica 25 ottobre 2026 il 65° anniversario. Alle celebrazioni è intervenuto il vicegovernatore del Friuli Venezia-Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, che ha affidato alla cerimonia questo messaggio: “La comunità ha bisogno di persone che la tengano viva e, tra le forme di dono che si possono fare agli altri, credo che donare il sangue a uno sconosciuto sia una delle più alte”.

“Nei nostri paesi c’è un valore che nessuna grande città è in grado di offrire allo stesso modo: lo spirito di comunità. Una comunità viva permette di incontrarsi, conoscersi e stare bene insieme, ma non vive da sola: ha bisogno di persone che scelgano di donare qualcosa agli altri, il proprio tempo o il proprio impegno. Il dono del sangue, in particolare, è un gesto di straordinaria solidarietà, perché si offre qualcosa di prezioso anche a chi non si conosce”, ha affermato Anzil, ringraziando a nome della Regione tutti coloro che, in 65 anni di attività, hanno contribuito alla vita della sezione e alla sua missione.

Anzil ha partecipato all’intera cerimonia, aperta con il raduno delle delegazioni e accompagnata dalla partecipazione dell’Associazione musicale e culturale Primavera di Rivignano. Il corteo ha poi deposto una corona al monumento ai Caduti e al monumento del Donatore, prima della Santa Messa celebrata dal parroco, don Francesco Ferigutti. Sono intervenuti la presidente della sezione locale, Romina Tubaro, il consigliere provinciale Afds delegato per la zona delle Risorgive, Moreno Papais, la vicepresidente provinciale Afds, Rita Di Benedetto, e il sindaco di Rivignano Teor, Fabrizio Mattiussi.

Nel corso dell’anniversario Anzil ha consegnato alcuni dei 27 distintivi di benemerenza ad altrettanti donatori.

La sezione di Rivignano conta oltre 400 iscritti, di cui 260 donatori attivi, ed è sostenuta da un consiglio direttivo composto da 20 persone. Durante la cerimonia è stata ricordata la storia dell’associazione, che nel 2007 aveva ospitato il 49° Congresso provinciale. Tra i segni di continuità dell’attività sono stati ricordati la presenza di un socio fondatore e la partecipazione di un gruppo di neodiciottenni, testimonianza del passaggio generazionale e della volontà di mantenere viva la cultura della donazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook