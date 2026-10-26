Casa Selz, rinnovata a Ronchi la comunità residenziale con 170mila euro

RONCHI DEI LEGIONARI – La comunità residenziale Casa Selz è stata completamente rinnovata con un intervento da 170mila euro, realizzato nell’arco di sette mesi con il sostegno della Regione. La struttura è gestita dal consorzio Il Mosaico e dalla cooperativa sociale Thiel, in collaborazione con il Centro salute mentale di Monfalcone.

“L’inaugurazione di Casa Selz a Ronchi dei Legionari rappresenta un traguardo importante sotto diversi profili. È una risposta territoriale residenziale di fronte a condizioni di fragilità e cronicità, ma anche il modello di una ‘terza via’ capace di mettere insieme un’alleanza tra il sistema della cooperazione e il sistema istituzionale. Saper intercettare i bisogni sociali prima che si trasformino in bisogni puramente sanitari è la grande sfida di questo tempo”. L’assessore regionale alla Salute, Politiche sociali e Disabilità Riccardo Riccardi ha condiviso questa riflessione all’inaugurazione della comunità residenziale, il 26 ottobre 2026, al termine dei lavori di ristrutturazione.

Riccardi ha partecipato alla cerimonia di taglio del nastro insieme, tra gli altri, al direttore generale di Asugi Antonio Poggiana, al sindaco di Ronchi dei Legionari Mauro Benvenuto, alla vicesindaca di Monfalcone Marta Calligaris e alla responsabile di Casa Selz Sonia Di Sopra.

“Quello dell’integrazione territoriale e del superamento della visione ospedale-centrica è un paradigma che va moltiplicato – ha sostenuto l’assessore -. Chi continua a ragionare esclusivamente basandosi sul calcolo dei ricoveri ospedalieri non ha bene in mente la complessità dei nuovi bisogni di salute collettivi. Una cura domiciliare, ambulatoriale o in comunità è una cura sicuramente più efficace, riduce il disagio delle persone, il disagio dei malati e degli affetti che gli stanno intorno e la pressione del sistema sanitario”.

Casa Selz ha accolto oltre 40 persone in più di dieci anni

In più di dieci anni di attività, Casa Selz ha accolto oltre 40 persone accompagnandole nel percorso di salute mentale, con un servizio attivo 24 ore su 24, e integrandole pienamente nell’organizzazione della vita quotidiana e nelle relazioni con gli abitanti del paese. Durante i lavori, gli ospiti sono stati trasferiti in un’altra abitazione della cooperativa Thiel, sempre a Ronchi dei Legionari. La ristrutturazione ha reso gli ambienti più luminosi e accessibili anche alle persone con disabilità fisica.

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